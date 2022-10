Ferrari | Trofeo Pirelli EU-APAC, Imola: grande pole di Neubauer in Q1

Dopo la Coppa Shell, è stata la volta di scendere in pista dei protagonisti del Trofeo Pirelli del Ferrari Challenge Europe, che hanno disputato la prima sessione di prove ufficiali del round conclusivo di Imola dividendo la pista anche con i protagonisti della serie Asia Pacifico.

A svettare, alla fine di un turno brevemente interrotto dalla presenza di ghiaia in pista alla Rivazza, è stato il francese Thomas Neubauer, arrivato sulle rive del Santerno senza velleità di classifica, ma comunque capace di stampare un crono di 1'42"311 che lo ha posto in cima alla lista dei tempi di questa Q1.

Grazie a questa prestazione, è riuscito a staccare di 333 millesimi il più vicino dei rivali, l'italiano Eliseo Donno, autore a sua volta di un buonissimo giro. La seconda fila dello schieramento della gara di oggi pomeriggio sarà poi di quelle "pesanti", perché a dividerla saranno la campionessa 2022 Doriane Pin, che ha già chiuso i conti nella tappa precedente al Mugello, ed il campione del mondo in carica Luka Nurmi, entrambi staccati di poco meno di mezzo secondo.

Il finlandese deve provare a tenere viva la speranza di chiudere come vice-campione europeo, anche se non sarà facile, perché si è presentato ad Imola con 25 punti da recuperare su John Wartique ed il belga scatterà proprio alle sue spalle, nonostante abbia incassato un ritardo di ben 1"2 dalla pole.

#4 Christian Brunsborg, Formula Racing Photo by: AG Photo / Manganaro

Va detto poi che i primi cinque si sono tolti una bella soddisfazione, perché sono stati tutti in grado di mettersi alle spalle l'ex pilota di Formula 1 Adrian Sutil, accreditato del sesto tempo. Dietro di lui, è stata caldissima la lotta per la pole della classe AM, nella quale il danese Christian Brunsborg l'ha spuntata per una manciata di millesimi su Marco Pulcini. 11° tempo invece per il campione Ange Barde.

Interessante la prestazione del giapponese Nobuhiro Imada, che con il decimo tempo assoluto, alle spalle anche di Max Mugelli, è andato a guadagnarsi la pole position tra i protagonisti del Challenge Asia Pacifico. Il distacco rifilato al secondo tra i piloti asiatici, Yudai Uchida, 19° assoluto, è stato infatti di ben 1"2.

Nella Coppa Shell asiatica, a firmare la pole position è stato Kanji Yagura con un 1'46"352 che gli è valso la 22° posizione assoluta, ma soprattutto gli ha permesso di ridurre a 18 lunghezze il gap in classifica nei confronti del leader Kazuyuki Yamaguchi. Nella Coppa Shell AM pole per Baby Kei, che prosegue il suo momento di grande forma dopo la doppietta firmata nell'ultimo atto al Mugello.

FERRARI CHALLENGE - Imola: Q1 Trofeo Pirelli EU e APAC

#452 Nobuhiro Imada, Rosso Scuderia Photo by: AG Photo / Manganaro