Ferrari | Nord America, Imola: Franco vince Gara 1 e spera ancora

Manny Franco torna a sperare. Il pilota della Ferrari Lake Forest ha vissuto un venerdì perfetto ad Imola che, con la concomitante giornata storta dei primi tre in classifica, lo ha prepotentemente rilanciato nella corsa al titlo del Trofeo Pirelli del Ferrari Challenge Nord America.

Dopo aver soffiato la pole per una manciata di millesimi al leader Jeremy Clarke, Franco ha comandato dall'inizio alla fine una Gara 1 caratterizzato dalla bellezza di tre Safety Car, che però non gli hanno mai fatto perdere la calma. Anzi, aggiungendo a tutto questo anche il giro veloce, si è portato a casa un bottino di ben 17 punti.

Come detto, la giornata è andata decisamente peggio ai tre piloti che si erano presentati sulle rive del Santerno precedendolo in classifica. Il leader Clarke non è scattato bene dalla prima fila e nelle primissime fasi della corsa ha dovuto incassare il sorpasso di Matt Kurzejewski.

Il peggio però doveva ancora venire per il portacolori della Ferrari of Beverly Hills, che alla staccata curva Gresini si è visto tamponare violentemente dal diretto inseguitore in classifica Jason McCarthy. Il posteriore della sua 488 si è danneggiato vistosamente nell'impatto e quindi per lui non c'è stata alternativa al rientro ai box ed alla resa.

Nonostante un anteriore piuttosto malconcio, McCarhty invece è riuscito a proseguire, pur incappando giustamente in un drive through. Una penalità che ha dovuto scontare alla ripartenza dalla prima delle tre Safety Car, che è stata innescata da un contatto alla Rivazza tra Sureel Choksi e Brent Holden, nella quale ha avuto la peggio quest'ultimo, finendo la sua corsa nella ghiaia della via di fuga.

La penalità di McCarthy però non è stata il solo scossone alla ripartenza, perché Kurzejewski ha improvvisamente rallentato, iniziando a prepitare in classifica, apparentemente per un problema tecnico accusato dalla sua Rossa.

La corsa però non è proseguita per troppo, perché poi Dave Musial è finito in testacoda al Tamburello, innescando una seconda Safety Car. Come dice il proverbio, non c'è due senza tre e quando la gara è ripresa, dopo poche curve, il campione Shell AM Tony Davis e Rey Acosta sono entrati in collisione alla Villeneuve, rendendo inevitabile un'altra neutralizzazione.

Al restart decisivo, avvenuto quando mancavano circa tre minuti, Roberto Perrina, che nel frattempo era risalito al secondo posto, ha provato a mettere sotto pressione Franco, che però non si è fatto intimidire ed è andato a conquistare la sua terza affermazione stagionale. Sul podio del Trofeo Pirelli, oltre a Perrina, è salito anche Joseph Rubbo, nonostante abbia tagliato il traguardo solamente sesto nella classifica assoluta.

Nonostante l'incidente ed i problemi tecnici, McCarthy e Kurzejewski sono riusciti a proseguire fino alla bandiera a scacchi, chiudendo quinto e sesto di classe e portandosi a casa punti importanti per il campionato. La situazione vede Clarke fermo a 106 punti, con McCarthy che sale a quota 104, Franco a 96 e Kurzejewski a 93. Teoricamente, domani saranno quindi ancora in quattro a contendersi la corona di campione.

#288 Custodio Toledo, The Collection Photo by: AG Photo / Manganaro

Grande battaglia anche nella classe AM del Trofeo Pirelli, con Custodio Toledo che si è portato a casa la prima affermazione stagionale grazie al terzo posto assoluto. In campionato le cose però si mettono bene per il leader Dave Musial Jr, che allunga grazie al terzo posto ottenuto alle spalle di Dylan Medler.

I suoi rivali, Todd Coleman ed Alfred Caiola hanno infatti chiuso al quarto ed al sesto posto di classe. La classifica comunque rimane cortissima, perché Musial Jr ora ha un margine di 8 punti sul primo e di 9 sul secondo. Quindi anche in questo caso sarà decisiva Gara 2 domani.

Nella Coppa Shell era già tutto deciso, ma questo non ha impedito al campione Michael Petramalo di ottenere la sua sesta vittoria del 2022. Sul podio sono saliti poi anche Omar Balkisoon e Brian Kaminskey.

Nella Coppa Shell AM c'è stato un altro sussulto per le quote rosa. Dopo il trionfo di Doriane Pin nel Trofeo Pirelli Europa, è arrivato anche quello di Lisa Clark in questo raggruppamento e anche per lei si tratta della prima volta sul gradino più alto del podio nel 2022. Al secondo posto troviamo Richard Pineda, seguito da Acosta, che ha rimontato dopo il contatto con Davis.

FERRARI CHALLENGE - Imola: Gara 1 Nord America