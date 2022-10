Ferrari | Nord America, Imola: Franco fa doppietta, ma Clarke è campione

Manny Franco ha completato un weekend perfetto ad Imola, con due pole position e due vittorie, ma non gli è servito per strappare il titolo Trofeo Pirelli del Ferrari Challenge Nord America a Jeremy Clarke, al quale è bastato il quarto posto in Gara 2 sulle rive del Santerno per laurearsi campione.

La battaglia al vertice è stata entusiasmante, perché allo spegnimento dei semafori Jason McCarthy è stato lestissimo a soffiare la prima posizione a Franco, approfittando di una sua sbavatura in uscita dalla Villeneuve, anche se poi il poleman si è letteralmente incollato ai suoi scarichi senza dargli mai un attimo di respiro.

Alle loro spalle invece un prudente Clarke ha ceduto il terzo posto ad un arrembante Matt Kurzejewski, attestandosi in una quarta posizione che alla fine si rivelerà particolarmente preziosa ai fini dell'assegnazione del titolo.

Curiosamente, è proprio alla Villeneuve che la gara ha cambiato nuovamente fisionomia, perché nel corso del nono giro McCarthy ha commesso un errore, andando larghissimo nella ghiaia e questo ha permesso a Franco di riprendersi la leadership e poi di soffiargli anche il giro più veloce, che fino a quel momento era detenuto proprio da McCarthy.

A questo punto le posizioni si sono abbastanza cristallizzate e poi si sono addirittura congelate a poco più di 7 minuti dal termine, quando la Direzione Gara ha mandato in pista la Safety Car perché la vettura di Custodio Toledo è rimasta ferma in uscita dalla Tosa in seguito ad un contatto con Todd Coleman, che poi è stato anche penalizzato 25" per questo.

Purtroppo non c'è stato il tempo per far riprendere la gara e questo quindi ha lasciato immutati anche gli scenari del campionato, con Clarke a fare festa grazie al quarto posto ed i suoi avversari che si sono dovuti accontentare solo di essere riusciti a batterlo nella sfida odierna. Sul cammino di McCarthy pesa anche la squalifica rimediata ieri al termine di Gara 1, dopo che la sua macchina è stata riscontrata troppo bassa in verifica, perché senza quella sarebbe lui il campione. Il più rammaricato però probabilmente è Franco, che alla fine si è inchinato per appena un punto.

#218 Manny Franco, Ferrari Lake Forest Photo by: AG Photo / Manganaro

In palio in questa Gara 2 c'era ancora anche il titolo della classe AM del Trofeo Pirelli, nella quale il terzo posto ha permesso a Dave Musial Jr di avere la meglio nei confronti dei suoi rivali, anche perché Coleman, come già detto, è stato penalizzato, mentre Alfred Caiola ha chiuso proprio alle sue spalle.

La vittoria è andata a Dylan Medler, che così ha completato una bella doppietta nel weekend imolese, piazzandosi sesto assoluto. Non è stato tanto da meno però Aaron Weiss, salito sul secondo gradino del podio dopo essere transitato settimo assoluto sotto alla bandiera a scacchi.

Nella Coppa Shell, che invece aveva già assegnato il titolo a Michael Petramalo al Mugello, ad imporsi è stato il poleman Omar Balkissoon, 11° assoluto, precedendo proprio il campione e Yahn Bernier. In questa classe abbiamo assistito anche al contatto alla Villeneve tra Sureel Chomksi e Brian Kaminskey, che ha portato al ritiro del primo e ad una penalità di 25 secondi.

Così come 25 secondi di penalità se li è visti infliggere Rey Acosta nella Coppa Shell AM. Una penalità arrivata per aver spedito contro le barriere Lisa Clark alla Tosa. Dopo la vittoria di ieri, dunque, la ragazza statunitense oggi ha terminato la sua corsa nelle retrovie. Spazio quindi per il campione Tony Davis, arrivato alla quinta affermazione stagionale. A dividere il podio con lui sono stati invece Richard Pineda e Dan Cornish.

FERRARI CHALLENGE - Imola: Gara 2 Nord America