Ferrari: le Finali Mondiali 2023 si terranno al Mugello

Le Finali Mondiali Ferrari del 2023 si terranno all'Autodromo del Mugello. L'annuncio è stato dato in occasione della cena di gala andata in scena sabato sera in quel di Imola, dove si svolgono le Finali Mondiali di quest'anno.

Alla presenza del Presidente John Elkann, dell'Amministratore Delegato Benedetto Vigna e di tutti i vertici della Scuderia di Maranello, oltre a piloti, rappresentanti dei team e sponsor, l'evento è cominciato celebrando i Campioni del Ferrari Challenge.

Sulla passerella posta al centro del salone dove in questo fine settimana sono esposte le vetture storiche del Cavallino Rampante, riorganizzato con tutte le tavolate per gli ospiti, hanno sfilato i primi tre di ogni categoria delle serie Europa, North America e United Kingdom, con i rispettivi trofei tra le mani.

Atmosfera cena di gala Photo by: Francesco Corghi

Successivamente, una coppa speciale è stata consegnata a Fons Scheltema, protagonista più longevo in questi 30 anni di Ferrari Challenge, con ben 18 stagioni alle spalle al volante delle vetture emiliane.

Nei maxischermi che circondavano le pareti del salone sono state proiettate le immagini storiche delle Competizioni GT e del monomarca del Cavallino Rampante, che al termine della prossima stagione incoronerà i Campioni Mondiali nuovamente al Mugello.

Il circuito di Scarperia torna quindi ad ospitare i padroni di casa dopo l'edizione delle Finali disputata nel 2021, in quella che è la solita alternanza fra tracciato toscano e sede alternativa in Italia o resto del mondo, come accaduto in passato con le edizioni di Abu Dhabi e Daytona.

Atmosfera cena di gala Photo by: Francesco Corghi

La data da segnarsi in calendario è la settimana che va dal 24 al 30 ottobre, dove verranno come sempre celebrati gli attori del Ferrari Challenge e delle Competizioni GT, oltre a tutti i clienti dei Club F1 clienti, FXX e GT. Non potrà invece essere presente il team di Formula 1, impegnato in quel fine settimana nel Gran Premio del Messico.

Infine la conclusione della serata è stata l'attesissima presentazione della Ferrari Hypercar: dopo la nuovissima 499P è stata presa d'assalto da macchine fotografiche e cellulari fin dai primi metri percorsi lungo la passerella, arrivando in un tripudio di applausi sul palco dove ha fatto bella mostra di sè affiancata da due 312P, ultimo modello ad aver corso la 24h di Le Mans 50 anni fa.

Atmosfera cena di gala Photo by: Francesco Corghi