Ferrari Challenge | Pin ed Engstler dominatori a Silverstone

GARA 1

Doriane Pin (Scuderia Niki – Iron Lynx) e Franz Engstler (Scuderia GT) conquistano la prima delle due prove in programma per il quinto round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe sul circuito di Silverstone, nel giorno in cui la serie britannica del monomarca del Cavallino Rampante celebra Lucky Khera (Graypaul Birmingham), dopo la vittoria ottenuta in Gara 1, campione del Trofeo Pirelli.

Nelle rispettive classi Am del campionato continentale ad avere la meglio sono Ange Barde (SF Côte d’Azur Cannes – IB Fast) ed Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport – Herter Racing), mentre nella Coppa Shell UK successo per Carl Cavers (Graypaul Notthingham).

Trofeo Pirelli Europe

Dopo il giro di pista della Ferrari 458 Challenge Evo, che celebra sul circuito britannico i 30 anni del Ferrari Challenge Europe, a prendere la scena è Doriane Pin che, con una prova autoritaria condotta sempre in testa, porta a casa un nuovo successo della sua straordinaria stagione ed allunga ulteriormente nella classifica generale.

Per la giovane francese, oltre al punto supplementare della pole position, ottenuta con il crono di 2’01”058, anche quello per il giro più veloce in gara. Seconda posizione per John Wartique (FML – D2P), che grazie a un ottimo spunto al via, precede Luka Nurmi (Formula Racing), costretto ad accontentarsi del terzo gradino del podio.

Nuovo trionfo francese anche nella classe Am, con Ange Barde che nelle prime fasi conquista la leadership ai danni di Jack Brown (Graypaul Notthingham), partito dalla pole grazie al crono di 2’02”118 delle qualifiche.

Il pilota britannico mantiene comunque la seconda posizione fino all’arrivo, precedendo, nell’ordine, Nicolò Rosi (Kessel Racing) e Marco Pulcini (Al Tayer Motors) protagonisti di una sfida serrata ed avvincente per lunghi tratti della prova.

Ottimo quinto Alessandro Cozzi (Formula Racing), che guadagna tre posizioni dalla griglia di partenza. Per Ange Barde, sempre più leader della graduatoria, un punto supplementare anche per la migliore prestazione cronometrica.

Coppa Shell Europe

Franz Engstler ottiene la terza vittoria consecutiva del campionato e allunga in classifica generale, dove ora precede di 29 punti Axel Sartingen (Lueg Sportivo – Herter Racing), partito dalla prima posizione in griglia.

Il pilota tedesco riesce a difendere strenuamente la leadership nella prima parte, ma deve alla fine cedere agli attacchi di Engstler che, raggiunta la vetta, allunga progressivamente il vantaggio e taglia per primo il traguardo, facendo registrare anche il giro più veloce.

Alle sue spalle Sartingen, che resiste con successo al ritorno di Manuela Gostner (CDP – MP Racing), costretta, complice anche un testa-coda nel giro finale, a cedere la terza posizione a Roman Ziemian (FML – D2P).

Nella classe Am, Alexander Nussbaumer trasforma in trionfo la pole position del mattino grazie a una prova convincente, che gli permette di precedere sotto la bandiera a scacchi Christian Herdt-Wipper (Saggio München).

Sul terzo gradino del podio sale Martinus Richter (MERTEL Motorsport Racing), dopo che Joakim Olander (Scuderia Autoropa), autore comunque della miglior prestazione sul giro, viene penalizzato all’arrivo di 25 secondi per un contatto con l’inglese Paul Simmerson (Graypaul Birmingham), quinto alla fine. Davanti a lui, Matthias Moser (Baron Motorsport), capace di guadagnare sei posizioni dalla griglia.

Ferrari Challenge UK

La sesta vittoria stagionale consegna a Lucky Khera il titolo 2022 del Trofeo Pirelli UK, replicando quello conquistato due anni fa. Sul podio di Silverstone, al termine di una prova condizionata dall’ingresso di due Safety Car, gli avversari di tutta la stagione: H. Sikkens (HR Owen London), secondo, e Andrew Morrow (Charles Hurst), terzo.

Nella prima prova della Coppa Shell, Carl Cavers (Graypaul Notthingham) concede il bis dopo il sorprendente debutto a Brands Hatch, davanti a Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) e Paul Rogers (JCT600 Leeds). Jason Ambrose (Dick Lovett Swindon), attuale leader della classifica generale, dopo un contatto in partenza, è costretto a rincorrere per tutti i trenta minuti, tagliando il traguardo in quarta posizione.

GARA 2

Doriane Pin (Scuderia Niki – Iron Lynx) nel Trofeo Pirelli e Franz Engstler (Scuderia GT) nella Coppa Shell continuano la serie di vittorie consecutive che permette ad entrambi di allungare ulteriormente il vantaggio in classifica a soli due round dalla conclusione della trentesima edizione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe.

La seconda giornata di gare sul circuito di Silverstone registra, invece, le prime affermazioni stagionali per Marco Pulcini (Al Tayer Motors) e Martinus Richter (MERTEL Motorsport Racing) nelle rispettive classi Am.

Il Ferrari Challenge UK, che ha vissuto sul circuito inglese l’ultimo round stagionale, dopo l’assegnazione del titolo del Trofeo Pirelli, ieri, a Lucky Khera (Graypaul Birmingham), vincitore anche della seconda prova, celebra dopo Gara 2 il titolo della Coppa Shell per Jason Ambrose (Dick Lovett Swindon), secondo oggi alle spalle di Carl Cavers (Graypaul Nottingham).

Trofeo Pirelli Europe

Gara in solitaria per Doriane Pin che, dopo la pole position del mattino con il tempo di 2’01”393, ottiene il secondo successo del fine settimana in terra britannica, oltre alla migliore prestazione cronometrica, e si avvicina ulteriormente al titolo. Con uno spunto vincente proprio nel giro conclusivo, John Wartique (FML – D2P) riesce ad avere la meglio nella sfida con Luka Nurmi (Formula Racing) e a conquistare la seconda posizione davanti al pilota finlandese.

Nella classe Am, Marco Pulcini, partito dalla pole, si mantiene fuori dalla bagarre iniziale che toglie subito dalla contesa Nicolò Rosi (Kessel Racing) ed Arno Dahlmeyer (Scuderia Niki – Iron Lynx) ed ottiene la prima vittoria stagionale, dopo essersi difeso con efficacia dai tentativi di sorpasso di Ange Barde (SF Côte d’Azur Cannes – IB Fast), penalizzato nelle fasi finali con un drive through per aver ripetutamente superato i limiti del tracciato.

Sul secondo gradino del podio sale David Gostner (CDP – MP Racing) autore di un’ottima prova che lo vede recuperare 9 posizioni dalla griglia. Sorprendente terza posizione per Angelo Fontana (Rossocorsa), al debutto assoluto nel Ferrari Challenge.

Classifiche Trofeo Pirelli

Il percorso netto di Doriane Pin nel fine settimana di Silverstone permette alla francese di Scuderia Niki – Iron Lynx di raggiungere 161 nella graduatoria generale, con 39 lunghezze di vantaggio su John Wartique e 54 su Luka Nurmi.

Marco Pulcini tiene aperto il discorso per il titolo in classe Am, dove ora ha 56 punti di distacco dal leader Ange Barde a due round dalla conclusione. Fuori dai giochi uno sfortunato Nicolò Rosi a 79 dalla vetta.

Coppa Shell Europe

È stato sufficiente un solo un giro a Franz Engstler per conquistare il comando della corsa, superando al via Axel Sartingen (Lueg Sportivo – Herter Racing) e, con un’abile manovra, il poleman di giornata Roman Ziemian (FML – D2P), prima dell’ingresso della Safety Car, imposto per il rispristino della pista in seguito ad un testa coda di Andrea König (Scuderia GT) nelle retrovie.

Alla ripartenza, Engstler mantiene con autorevolezza la leadership, allungando il vantaggio per raggiungere il suo quarto successo consecutivo e il quinto stagionale, completato dalla miglior prestazione cronometrica in 2’04”438.

Alle spalle di Ziemian, secondo alla fine, la seconda metà di gara registra la brillante rimonta di Manuela Gostner (CDP – MP Racing), scattata dall’undicesimo posto in griglia dopo una qualifica non entusiasmante.

Raggiunta la quinta posizione, la Gostner riesce a superare dapprima Fons Scheltema (Kessel Racing), con uno spettacolare sorpasso, e poi Axel Sartingen, a cui deve cedere però il terzo gradino del podio a seguito di una penalizzazione di 5 secondi inflitta al termine della gara per aver superato i limiti del tracciato nelle fasi di sorpasso.

Nella classe Am, dopo il terzo posto in Gara 1, Martinus Richter conquista la pole position che trasforma, dopo una prova consistente, nella prima affermazione stagionale. Avvincente la sfida alle sue spalle che vive sul confronto fra Christian Herdt-Wipper (Saggio München) ed Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport – Herter Racing), il quale riesce alla fine ad avere la meglio. Appena fuori dal podio Joakim Olander (Scuderia Autoropa), autore del giro più veloce e di una rimonta di 5 posizioni dalla griglia di partenza.

Classifiche Coppa Shell

Con la vittoria di oggi, Franz Engstler porta a 35 i punti di vantaggio su Axel Sartingen, che a sua volta sopravanza di sole 4 lunghezze Roman Ziemian. Quarta a 55 punti Manuela Gostner.

Nella classe Am, Alexander Nussbaumer conduce con 103 punti; seguono a 17 lunghezze Herdt-Wipper, a 21 Martinus Richter e a 26 Joakim Olander.

Ferrari Challenge UK

Lucky Khera festeggia con un’altra vittoria, la settima in stagione, il titolo nel Trofeo Pirelli conquistato ieri. A salire sul podio con lui in Gara 2 sono Andrew Morrow (Charles Hurst), secondo, e Faisal Al-Faisal (HR Owen London) terzo.

Grazie al secondo posto di oggi, Jason Ambrose, nella sua stagione di debutto nel mondo delle corse, si laurea campione nella Coppa Shell. Il successo nell’ultima gara della stagione va a Carl Cavers (Graypaul Nottingham), mentre sull’ultimo gradino del podio sale Paul Simmerson (Graypaul Birmingham).

Prossimo appuntamento

Mentre Silverstone ha concluso la stagione 2022 del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK, iI penultimo round della serie europea è in programma dal 7 al 9 ottobre sul circuito italiano del Mugello.