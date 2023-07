Ferrari Challenge | Estoril: Fleming e Sartingen vincono Gara 1

Il tecnico e veloce circuito nei pressi di Lisbona vede inoltre il ritorno alla vittoria di Franz Engstler (Charles Pozzi GT Racing) nel Trofeo Pirelli Am e la prima affermazione nel monomarca del Cavallino Rampante di Josef Schumacher (Eberlein Automobile) nella Coppa Shell Am.

Trofeo Pirelli

Il serrato confronto tra Eliseo Donno (Radicci Automobili) e Thomas Fleming, iniziato già nella sessione di qualifica, con il salentino in pole per soli 27 millesimi, vive il suo momento decisivo alla metà dei trenta minuti della gara.

L’inglese, abile a ridurre progressivamente il distacco dal leader, prova il sorpasso: le due vetture entrano in contatto e il giovane italiano viene penalizzato dai commissari con un Drive Through che lo esclude di fatto dal podio.

Fleming, alla ripartenza dopo una fase di Safety Car a seguito di un contatto tra i piloti della classe Am, riesce a respingere fino alla fine i ripetuti tentativi di sorpasso di Szymon Ladniak (Gohm – Scuderia GT) e a transitare per primo sotto la bandiera a scacchi per il suo secondo successo stagionale.

Al terzo posto si piazza Max Mugelli (CDP – Eureka Competition) autore di una prova consistente, mentre Donno fa registrare comunque il miglior tempo sul giro in 1’39”253, unico a scendere sotto la barriera di 1’40”, che gli vale il punto supplementare.

Altrettanto appassionante la prova del Trofeo Pirelli Am, caratterizzata alla fine da ben trentun sorpassi. Ad avere la meglio è Franz Engstler, che dopo un avvio complicato da un contatto a centro gruppo, è abile a rimontare, conquistando la prima posizione ai danni di Hanno Laskowski (Emil Frey Sportivo) nelle fasi finali della gara, dopo l’uscita della Safety Car chiamata in pista a seguito del contatto tra Nicolò Rosi (Kessel Racing) e Mohamed Hamdy (Ezz Elarab Automotive Company), con l’egiziano costretto al ritiro dopo una positiva prestazione.

Dietro il tedesco, sempre più leader della graduatoria generale, ottiene un ottimo secondo posto nella sua stagione di debutto nel Ferrari Challenge, il giovane britannico James Owen (Meridien Modena FF Corse) che precede Laskowski, terzo. Sfortunata la prova di Marco Zanasi (CDP – Pinetti Motorsport), costretto ad abbandonare la lotta per il podio per un’uscita fuori pista nelle fasi finali, ma autore comunque del miglior giro in qualifica in 1’39”825 e del crono più veloce sul giro in gara in 1’40”728.

Coppa Shell

Partito dalla pole position conquistata in qualifica grazie al tempo di 1’40”228, Axel Sartingen mantiene con autorevolezza la leadership della corsa nella delicata fase della partenza ed ottiene la quarta vittoria stagionale.

Unito al punto supplementare per il crono più veloce in gara, il successo gli permette di allungare ulteriormente il proprio vantaggio in graduatoria su Manuela Gostner (CDP – MP Racing), costretta al ritiro dopo un contatto alla prima curva con Christian Herdt-Wipper (Emil Frey Sportivo), con ingresso di una prima Safety Car.

Alle spalle del tedesco si piazza Thomas Gostner (CDP – MP Racing), abile a mantenere la posizione su un arrembante Fons Scheltema (Kessel Racing), terzo, anche nel serrato finale di gara, dopo che la Safety Car, entrata per la terza volta in seguito ad alcuni contatti senza conseguenze per i piloti, aveva compattato nuovamente il gruppo.

In Coppa Shell Am, dopo una rimonta di ben undici posizioni dalla griglia di partenza e uno spettacolare sorpasso negli ultimi minuti di gara sul poleman Motohiko Isozaki (Cornes Motors Shiba), Josef Schumacher ottiene la sua prima vittoria nel Ferrari Challenge Europe, al suo quarto anno di partecipazione, precedendo un positivo Paolo Scudieri (Sa.Mo.Car.), anche lui abile a superare il giapponese nel finale.

Ai piedi del podio si ferma Henrik Kamstrup (Formula Racing) che ottiene comunque il punto supplementare per il miglior tempo sul giro in gara in 1’43”768.

Programma

Le Ferrari 488 Challenge Evo tornano in pista domenica per la seconda giornata di gare, con qualifica della Coppa Shell alle 9.00 e della Coppa Shell Am alle 9.30 e semaforo verde alle 14.20. La sessione di qualifica del Trofeo Pirelli inizierà alle 11.40 con partenza di Gara 2 alle 15.30. Tutti gli orari indicati sono locali.