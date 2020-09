Ferrari Challenge e Racing Days in scena a Spa-Francorchamps

Anche in questa occasione l’evento, che si svolgerà a porte chiuse, porterà in pista i protagonisti del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli ed i clienti di Programmi XX e F1 Clienti.

Trofeo Pirelli

Emanuele Maria Tabacchi (Rossocorsa) si presenta al via del quinto round stagionale forte di tre successi consecutivi al volante della 488 Challenge Evo che gli consentono di allungare in testa alla classifica con 123 punti, portando a 26 le lunghezze di vantaggio su Fabienne Wohlwend (Octane 126). La campionessa del Liechtenstein, dal canto suo, continua a mettere pressione al pilota italiano, grazie a quattro secondi posti consecutivi e due pole position conquistate al Mugello. Occhi puntati anche sui due piloti locali, Florian Merckx (Baron Motorsport) e John Wartique (Francorchamps Motors Luxemburg) che puntano a ben figurare sulla pista di casa.

Trofeo Pirelli Am

Il vibrante duello tra il debuttante Frederik Paulsen (Formula Racing) e Matús Vyboh (Scuderia Praha) separati alla vigilia della gara a Spa di un solo punto, 112 contro 111, vivrà a Spa un nuovo atto. I due si sono divisi le vittorie al Mugello anche se lo slovacco ha guadagnato una lunghezza sul rivale nell’ultimo round. In funzione degli scarti possibili a fine stagione, non va escluso dalla contesa Olivier Grotz (Formula Racing) che in Italia ha vissuto il fine settimana più difficile del campionato ma che punta a tornare sul gradino più alto del podio come a Portimão. Analogo obiettivo anche per Frederik Espersen (Baron Motorsport) vicino alla vittoria in Gara 2 al Mugello quando, per la prima volta in carriera, partì dalla pole position.

Coppa Shell

Continua il confronto a tre per il titolo che vede in lizza gli olandesi Roger Grouwels (Race Art – Kroymans) e Fons Scheltema (Kessel Racing) oltre all’austriaco Ernst Kirchmayr (Baron Motorsport). Grouwels guida la classifica con 111 punti contro gli 89 di Scheltema, nuovamente al successo in Gara 2 al Mugello, e gli 88 di Kirchmayr, sul gradino più alto del podio in Gara 1. Più staccati Axel Sartingen (Lueg Sportivo), l’assente Thomas Gostner (CDP – MP Racing) e il rientrante James Weiland (Rossocorsa). Debutto nel Ferrari Challenge per Jörg Kamper (Gohm Motorsport).

Coppa Shell Am

Il francese “Alex Fox” (SF Grand Est Mulhouse) è il pilota che può contare sul margine di vantaggio più ampio sul più immediato degli inseguitori in classifica, l’austriaco Michael Simoncic (Baron Motorsport), ben 37 punti. Il leader del campionato ha conquistato un secondo ed un primo posto al Mugello e cercherà di ripetersi anche sul tracciato belga dove però dovrà fare i conti anche con “Boris Gideon” (Formula Racing) e il rientrante Laurent De Meeus (HR Owen) che può contare su motivazioni speciali derivanti dal correre sulla pista di casa. Debutto stagionale per Ernst-Albert Berg (Penske Sportwagen Hamburg).

Ferrari Racing Days

A Spa-Francorchamps scenderanno in pista le monoposto di F1 Clienti e dei Programmi XX, intervallando le sessioni di prove libere alle attività del Ferrari Challenge Europe. Tre le monoposto del Cavallino Rampante impegnate nel quinto evento dell’anno, mentre saranno cinque le “XX” presenti in Belgio.

Club Competizioni GT

Gustoso antipasto dei Ferrari Racing Days, il terzo appuntamento stagionale del Club Competizioni GT ha visto alternarsi sul tracciato delle Ardenne quattro esemplari, tra cui due 458 Italia GT3, una F430 GT3 e una F430 GT. Sul tracciato del Paul Ricard, il 23 e 24 settembre, si disputerà l’ultimo evento prima delle Finali Mondiali a Misano.

Programma

L’attività del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli prende il via ufficialmente venerdì con le prime sessioni di prove libere, mentre sabato verranno assegnati i primi punti. Aprirà il programma la qualifica del Trofeo Pirelli, alle 10:00, seguita da quella della Coppa Shell, alle 11:30. Nel pomeriggio, la Gara 1 del Trofeo Pirelli vedrà il semaforo verde alle 15:15, mentre quella della Coppa Shell alle 17:15. Domenica, il programma verrà ripetuto con in palio i punti di Gara 2. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta sulla piattaforma di Sky: sabato sul canale Collection, domenica sul canale Arena. Sarà possibile seguire lo streaming delle gare e delle qualifiche, con commento in lingua inglese, sul sito Ferrari Races.