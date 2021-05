Ferrari Challenge, Brno: Gara 1 a Kirchmayr e Schirò

Lo storico e spettacolare circuito di Brno ha proposto due podi inediti nel terzo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli.

In una gara finalmente accompagnata dal pubblico seppur nei limiti delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, il rientrante Niccolò Schirò (Rossocorsa) si è aggiudicato il successo nella classe regina, mentre l’esperto Ange Barde (SF Côte d’Azur Cannes) conquista un’altra vittoria negli Am.

Nella Coppa Shell trionfo per Ernst Kirchmayr (Baron Motorsport), e per Willem Van Der Vorm (Scuderia Monte-Carlo) tra gli Am.

Trofeo Pirelli

È un rientro vincente quello di Niccolò Schirò nel Trofeo Pirelli. Dopo aver dominato le libere del venerdì e ottenuto la quarta posizione nelle qualifiche, il pilota italiano ha conquistato la vittoria grazie a una partenza strepitosa che gli ha permesso di sopravanzare sia la leader della classifica generale Michelle Gatting (Scuderia Niki – Iron Lynx) sia Luka Nurmi (Formula Racing) che lo hanno accompagnato in quest’ordine fino sul podio.

Trofeo Pirelli AM

Anche la classe AM ha visto i principali stravolgimenti di classifica nelle prime fasi, con Ange Barde capace di prendere il comando prima dell’ingresso di due Safety Car, a causa delle uscite di pista di Sergio Paulet (Santogal Madrid – MST Team) prima e di Alessandro Cozzi (Formula Racing), dopo. Alle spalle del pilota francese, ottimo secondo posto per Christian Brunsborg (Formula Racing), ora leader della classifica generale di classe, mentre terzo è l’italiano Tommaso Rocca (Rossocorsa).

Coppa Shell

Vittoria costruita in partenza quella di Ernst Kirchmayr, che ha avuto la meglio del poleman e leader della classifica provvisoria James Weiland (Rossocorsa) alla prima curva per poi difendere la posizione dagli attacchi dell’americano fino alla bandiera a scacchi. Sul terzo gradino del podio sale Axel Sartingen (Lueg Sportivo) autore di una buona gara.

Coppa Shell AM

Willem Van Der Vorm trasforma la pole position della mattina in vittoria, dopo una prova autoritaria e regolare condotta tra i piloti della classe superiore. Dopo il testa coda che ha costretto al ritiro Joakim Olander (Scuderia Autoropa) e all’ingresso per alcuni minuti della Safety Car, a conquistare il secondo gradino del podio è Giuseppe Ramelli (Rossocorsa – Pellin Racing) che prende così la testa della classifica generale. Terzo posto per un altro italiano, Paolo Scudieri (SA.MO.CAR).

Appuntamenti

Domani dalle 9:00 si svolgeranno le qualifiche della Coppa Shell e del Trofeo Pirelli, mentre le gare prenderanno il via rispettivamente alle 14:30 e alle 15:45. In Italia, tutte le gare saranno trasmesse in diretta da Sky Sport F1. La diretta con commento in inglese sarà invece visibile sul sito live.ferrari.com.

