Ferrari Challenge | Altoè e Hassid vincono Gara 1 a Jerez

Il terzo round del monomarca del Cavallino Rampante registra anche i successi di Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing) nel Trofeo Pirelli Am e di Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM) nella Coppa Shell Am.

Fabrizio Fontana (Formula Racing) è primo tra i piloti del Trofeo Pirelli 488. Presente, in veste di Consulente di Gara dell’appuntamento iberico, Yifei Ye, pilota ufficiale Ferrari, al volante della 499P numero 83 impegnata nel FIA WEC.

Trofeo Pirelli

Terzo successo consecutivo per Giacomo Altoè, con la Ferrari 296 Challenge numero 2, che dopo aver difeso la pole position nei primi giri, controlla i più immediati inseguitori anche dopo la fase di Safety Car in pista per un’uscita senza conseguenze di un pilota della classe Am, e taglia il traguardo per primo, con il tempo più veloce in 1’43”697, dopo quello in qualifica in 1’41”470.

La sfida alle sue spalle vede prevalere il giovane pilota ungherese Bence Valint (Ferrari Budapest – Rossocorsa), secondo dopo la penalizzazione di 5 secondi inflitta a Luca Ludwig (MERTEL Motorsport) per non aver rispettato i limiti del tracciato e alla fine terzo.

Nel Trofeo Pirelli Am, dopo una gara avvincente caratterizzata da 134 sorpassi, ad avere la meglio è Hendrik Viol, che aumenta così il suo vantaggio in classifica generale. Secondo posto e primo podio per Herbert Geiss (Maranello Motors) davanti ad Hanno Laskowski (Emil Frey Racing), con 5 secondi di penalità per superamento dei limiti della pista.

Quinto il poleman Marco Zanasi (CDP – Pinetti Motorsport), penalizzato con un drive through per il non corretto allineamento in partenza.

Azione in pista

Coppa Shell

Dopo una serrata e prolungata sfida con Manuela Gostner (Ineco - Reparto Corse RAM), partita dalla pole position grazie al tempo fatto registrare in qualifica in 1’42”867, Henry Hassid riesce ad effettuare il sorpasso decisivo a dieci minuti dalla bandiera a scacchi e a conquistare il suo secondo successo di questa prima parte di stagione.

All’italiana va comunque anche il punto supplementare per il miglior crono stabilito in gara in 1’45”369. A completare il primo podio del fine settimana spagnolo è il britannico John Dhillon (Graypaul Nottingham).

Giornata perfetta in Coppa Shell Am per Zois Skrimpias che partito dalla prima posizione contiene fin sulla linea del traguardo i tentativi di recupero di Eric Cheung (Formula Racing), alla fine secondo. Al greco, che allunga in testa alla graduatoria generale, anche il punto supplementare per il miglior tempo sul giro. Terzo posto per Andreas König (Gohm Motorsport – Haupt Racing Team).

Trofeo Pirelli 488

Gara tutta in testa per Fabrizio Fontana che, partito dalla pole position della classe dedicata alle Ferrari 488 Challenge Evo, fa segnare anche il miglior crono sul giro e conquista il quarto successo stagionale.

Alle sue spalle, nell’ordine Pino Frascaro (Rossocorsa) e Niels Zibrandtsen (Formula Racing), al terzo podio consecutivo.

Programma

Domenica 23 giugno le sessioni di qualifica avranno inizio alle ore 9.00 con Coppa Shell e Trofeo Pirelli 488, a seguire il Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am, alle ore 10.00, per finire alle ore 11.00 la Coppa Shell Am.

Le seconde gare avranno inizio, con la stessa sequenza, alle ore 14.00, 15.15 e 16.30.