Ferrari Challenge: a Spa vincono Tabacchi, Berg e Boris Gideon

Trofeo Pirelli

Con il settimo sigillo nel corso del 2020 e con la mancata partenza della sua rivale Fabienne Wohlwend (Octane 126), Emanuele Maria Tabacchi (Rossocorsa) pone una seria ipoteca sul titolo del Trofeo Pirelli con quattro gare ancora da disputare sul tracciato di Misano.

Il pilota italiano ha dominato la corsa disputata a Spa-Francorchamps, tagliando il traguardo in solitaria davanti ai belgi Florian Merckx (Baron Motorsport) e John Wartique (Francorchamps Motors Luxembourg), autori di un bel confronto per il secondo gradino del podio.

Trofeo Pirelli Am

L’ennesimo elettrizzante duello tra i due protagonisti della categoria, Frederik Paulsen (Formula Racing) e Matús Vyboh (Scuderia Praha), ha caratterizzato anche la seconda gara del weekend belga.

In un finale ancora una volta molto intenso, Vyboh ha provato ripetutamente a scavalcare il rivale, leader della classifica provvisoria, ma come già accaduto in Gara 1, Paulsen è stato bravo a mantenere i nervi saldi e la posizione. Terzo sotto la bandiera a scacchi Frederik Espersen (Baron Motorsport), abile ad avere la meglio di un tenace “AC” (Rossocorsa).

Coppa Shell

Con una vittoria meritata, il debuttante Ernst-Albert Berg (Penske Sportwagen Hamburg) conferma la pole position del mattino e cancella la delusione del ritiro anticipato di Gara 1. Il pilota tedesco ha preceduto sul traguardo il leader della classifica Roger Grouwels (Race Art Kroymans) e il campione in carica James Weiland (Rossocorsa), autore anche oggi di una pregevole serie di sorpassi che lo hanno portato fino al podio.

Coppa Shell Am

Gli ultimi minuti di gara hanno cambiato radicalmente l’ordine di arrivo che stava consegnando il successo a Michael Simoncic (Baron Motorsport), vincitore in Gara 1. Invece, un contatto con Guy Fawe (Scuderia FMA) ha mandato in testacoda l’austriaco lasciando via libera a “Boris Gideon” (Formula Racing) alla sua seconda affermazione stagionale.

Il tedesco ha preceduto Laurent De Meeus (H.R. Owen), autore del sorpasso decisivo su Matthias Moser (Scuderia Gohm) all’ultima curva dell’ultimo giro. Quarto il leader della classifica, “Alex Fox” (SF Grand Est Mulhouse) mentre quinto ha chiuso Simoncic.

Ferrari Racing Days

La terza e ultima giornata dei Ferrari Racing Days ha riproposto in pista le monoposto di F1 Clienti, tra cui la 248 F1 e la F2007, e le vetture dei Programmi XX. I clienti che partecipano a queste due esclusive attività del Cavallino Rampante si ritroveranno tra due settimane sul tracciato del Paul Ricard.

Appuntamenti

Le 488 Challenge Evo della serie continentale si sfideranno nuovamente il 26 e 27 settembre prossimi sul tracciato di Misano che, a novembre, ospiterà anche le Finali Mondiali. Sarà invece possibile rivivere le gare del fine settimana di Spa-Francorchamps, come di consueto, martedì sera a partire dalle 20:00 sulla piattaforma Sky Sport, canale 207.