Ferrari Challenge | A Spa Engstler e Sartingen primi Campioni

GARA 1

Nel giorno in cui Eliseo Donno (Radicci Automobili), grazie al quinto successo dell’anno, allunga il suo vantaggio nella classifica del Trofeo Pirelli e Roger Grouwels (Kroymans – Race Art) ottiene la prima affermazione stagionale in Coppa Shell, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe celebra, nel suo sesto e penultimo round del 2023 sul circuito di Spa-Francorchamps, i primi campioni della trentunesima edizione.

Ad Axel Sartingen (Lueg Sportivo – Herter Racing) basta il terzo posto per conquistare matematicamente il titolo di Coppa Shell, mentre Franz Engstler (Charles Pozzi GT Racing) festeggia con un altro trionfo la conquista del Trofeo Pirelli Am. Nella serrata sfida della Coppa Shell Am, vittoria per Motohiko Isozaki (Cornes Motors Shiba).

Trofeo Pirelli

Grazie ad una prova determinata, Eliseo Donno riesce a trasformare la pole position, conquistata in qualifica con il tempo di 2’21”346, nella sua quinta vittoria stagionale, contenendo con successo i tentativi di rimonta del suo più diretto inseguitore anche in classifica generale, Thomas Fleming (HR Owen – FF Corse), alla fine secondo e ora staccato di 28 punti dal leader.

Il salentino, al suo debutto sul circuito delle Ardenne, dopo un’ottima partenza e una fase di Safety Car per il ripristino della pista a seguito di un’uscita senza conseguenze nelle retrovie, ha mantenuto il vantaggio in testa alla gara, conquistando anche il punto aggiuntivo per il giro più veloce in 2’24”274.

Ad accompagnare i due giovani duellanti sul podio è l’ex pilota di Formula 1, Adrian Sutil (Gohm – Baron Motorsport), che precede Bence Valint (Rossocorsa – Ferrari Budapest) e Szymon Ladniak (Gohm – Scuderia GT).

Il primo campione 2023 del Ferrari Challenge Europe arriva dal Trofeo Pirelli Am, dove Franz Engstler completa la sua rincorsa al titolo con un’altra giornata perfetta.

Dopo la pole position del mattino, con il tempo di 2’23”715, il tedesco ha avuto la meglio su Hendrik Viol (Scuderia Praha), secondo, e Claus Zibrandtsen (Formula Racing), terzo, e ha conquistato l’ottavo successo stagionale, con il miglior tempo sul giro in 2’26”919. Ai piedi del podio si ferma Enzo Potolicchio (Ferrari of Central Florida), autore di una prova positiva, con alcuni giri in testa.

Coppa Shell

Roger Grouwels, partito dalla pole position grazie al tempo di 2’25”394 in qualifica, mantiene senza correre rischi la testa della corsa, resa complicata anche da una leggera pioggia e dall’ingresso di due Safety Car per contatti senza conseguenze per i piloti. L’olandese passa per primo sotto la bandiera a scacchi, guadagnando anche il punto aggiuntivo per il miglior crono sul giro in 2’29”392.

Secondo al traguardo Ernst Kirchmayr (Baron Motorsport), davanti ad Axel Sartingen che, grazie al terzo posto, conquista il titolo 2023, frutto anche di cinque successi, quattro pole position e quattro giri veloci.

Nella Coppa Shell Am, secondo centro in stagione per Motohiko Isozaki, che grazie ai punti anche della pole position e del giro veloce in gara, raggiunge la testa della graduatoria generale, superando Kirk Baerwaldt (Kessel Racing), costretto ad abbandonare la contesa nelle fasi iniziali.

Ad uscire anzitempo sono anche Henrik Kamstrup (Formula Racing) e Matthias Moser (Gohm – Baron Motorsport) a seguito di un contatto che costa una penalizzazione di 25 secondi a Josep Schumacher (Eberlein Automobile). A completare il podio di giornata sono Giuseppe Ramelli (Rossocorsa – Pellin Racing), secondo, e Tommy Lindroth (Gohm – Baron Motorsport), terzo.

Azione in pista Photo by: Ferrari

GARA 2

La seconda giornata del penultimo round stagionale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe sul circuito di Spa-Francorchamps registra le vittorie di Thomas Fleming (HR Owen – FF Corse), che tiene aperta la corsa al titolo del Trofeo Pirelli, e di Manuela Gostner (CDP – MP Racing) nella Coppa Shell.

Franz Engstler (Charles Pozzi GT Racing) festeggia con un altro successo il trionfo nel Trofeo Pirelli Am 2023, mentre Giuseppe Ramelli ottiene la sua prima affermazione dell’anno in Coppa Shell Am.

Trofeo Pirelli

Dopo la pole position ottenuta in mattinata, in una sessione di qualifica resa più incerta dalle condizioni di asfalto ancora in parte bagnato dalla pioggia della notte, Thomas Fleming mantiene la leadership per tutta la prova e taglia per primo il traguardo. La gara si è conclusa in regime di Safety Car per un’uscita di pista senza conseguenze nelle retrovie a pochi minuti dalla fine.

Il giovane pilota britannico, che guadagna anche il punto aggiuntivo del giro veloce in 2’23”129, riduce così a 19 punti il distacco dal leader della classifica generale, Eliseo Donno (Radicci Automobili). Dopo la vittoria di ieri, il salentino si deve accontentare del quarto posto, recuperando comunque tre posizioni dalla griglia di partenza. Sul podio sale, invece, Bence Valint (Rossocorsa – Ferrari Budapest), secondo, abile a respingere fino alla fine i tentativi di sorpasso di un determinato Adrian Sutil (Gohm – Baron Motorsport), terzo.

Fine settimana perfetto, nel Trofeo Pirelli Am, per il neocampione della serie Franz Engstler, che fa registrare anche nella seconda giornata sul circuito belga la pole position, il giro più veloce con il tempo di 2’25”430 e il primo posto, dopo una prova condotta sempre in testa.

Serrata la sfida alle sue spalle con Hendrick Viol (Scuderia Praha) secondo, che bissa il risultato di Gara 1, mentre il terzo posto va all’americano Enzo Potolicchio (Ferrari of Central Florida) grazie al sorpasso decisivo ai danni di Claus Zibrandtsen (Formula Racing), quarto.

Classifiche. Con una vittoria a testa in Belgio, Eliseo Donno e Thomas Fleming continuano la sfida nel Trofeo Pirelli, che vede l’italiano avanti come detto di 19 lunghezze e verdetto rinviato all’ultimo appuntamento della stagione sul circuito del Mugello, nella settimana delle Finali Mondiali a fine ottobre. Franz Engstler, laureatosi campione del Trofeo Pirelli Am, vanta ora 70 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore.

Coppa Shell

Con la palma di campione della serie già in tasca, Axel Sartingen (Lueg Sportivo – Herter Racing) parte dalla prima posizione in griglia, grazie al miglior tempo in qualifica in 2’26”192, ma un testacoda al primo giro nel difendersi da un attacco di Manuela Gostner lo retrocede a centro gruppo. L’italiana prende la testa della corsa inseguita da Roger Grouwels (Kroymans – Race Art) ed Ernst Kirchmayr (Gohm – Baron Motorsport).

Il terzetto procede a stretto contatto per tutta la gara, con Manuela Gostner che riesce a difendersi con successo e a tagliare per prima il traguardo per la terza volta nell’anno, ottenendo anche il punto aggiuntivo per il giro più veloce in 2’28”609. Dietro Grouwels, secondo, e Kirchmayr terzo, si classificano nell’ordine Alexander Nussbaumer (Gohm – Scuderia GT) e Thomas Gostner (CDP – MP Racing), in una prova che fa registrare ben 55 sorpassi.

Nell’avvincente sfida di Coppa Shell Am, con un’ottima partenza Giuseppe Ramelli riesce a conquistare la testa della corsa e, grazie anche al giro più veloce in 2’30”374, a passare per primo sotto la bandiera a scacchi. Si deve accontentare del secondo posto il poleman Motohiko Isozaki (Motors Cornes Shiba), mentre Kirk Baerwaldt (Kessel Racing) riscatta una prima giornata non positiva sul circuito belga con la terza piazza finale, protagonista di una progressione di ben otto posizioni rispetto al via.

Classifiche

Dietro al campione 2023 Axel Sartingen, Manuela Gostner raggiunge la seconda posizione in graduatoria generale, dove precede di 11 punti Alexander Nussbaumer e di 13 Fons Scheltema (Kessel Racing). Nella Coppa Shell Am, alla vigilia dell’ultimo round, Motohiko Isozaki guida con 12 lunghezze di vantaggio su Kirk Baerwaldt, 31 su Henrik Kamstrup (Formula Racing) e 32 su Giuseppe Ramelli.

Ferrari Challenge UK

Il circuito nelle Ardenne ha ospitato anche l’atto conclusivo della serie britannica del monomarca del Cavallino Rampante. L’ultima corsa della stagione ha visto passare per primo al traguardo H. Sikkens (HR Owen) davanti ad Andrew Morrow (Charles Hurst) con quest’ultimo che si laurea campione del Trofeo Pirelli. In Coppa Shell, Paul Hogarth (Stratstone Manchester) festeggia il titolo con il sesto successo stagionale.

Prossimo appuntamento

L’ultimo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe è in programma nell’attesa settimana delle Finali Mondiali dal 24 al 30 ottobre sul circuito del Mugello in Italia.