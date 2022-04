Ferrari Challenge | A Portimao brillano Pin, Engstler e Sartingen

GARA 1: Pin ed Engstler sugli scudi

Trofeo Pirelli

Preceduti dal giro di pista della storica Ferrari 348 Challenge, la capostipite delle prime edizioni del Ferrari Challenge che ha debuttato nel 1993, i partecipanti del Trofeo Pirelli si sono lanciati in una sfida che si è accesa già dai primi istanti.

Doriane Pin (Scuderia Niki – Iron Lynx), dopo aver conquistato la pole position con uno straordinario 1’43”608 con cui ha relegato a 9 decimi il più vicino degli inseguitori, ha tenuto la testa per tutta la gara, tagliando il traguardo in prima posizione e candidandosi ad un ruolo di protagonista della stagione.

Deve accontentarsi della seconda posizione il giovane finlandese Luka Nurmi (Formula Racing), campione del mondo del Trofeo Pirelli 2021, mentre sul terzo gradino del podio sale John Wartique (FML – D2P).

Nella classe Am, dopo una spettacolare sfida a tre, è Ange Barde a conquistare la vittoria, davanti a un ottimo Marco Pulcini (Al Tayer Motors), poleman di giornata, che riesce a resistere fino alla bandiera a scacchi agli attacchi di Christian Brunsborg (Formula Racing), terzo.

Coppa Shell

Sfide incandescenti e adrenalina, come da tradizione, nella Coppa Shell, che vede al via in Algarve 29 piloti. Mentre un contatto nelle fasi iniziali esclude dalla lotta di vertice il poleman Ernst-Albert Berg (Penske Sportwagen Hamburg) e Roman Ziemian (FML – D2P), è Franz Engstler (Scuderia GT) a prendere la testa e a conquistare la vittoria finale.

Secondo posto per l’esperto Axel Sartingen (Lueg Sportivo – Herter Racing), autore di una prova consistente, davanti a Christian Herdt-Wipper (Saggio München).

Partito dalla pole position della AM, Joakim Olander riesce a mantenersi tra i piloti della classe principale e a conquistare la prima vittoria stagionale con una prova autoritaria che l’ha visto precedere Peter Christensen (Formula Racong). Sul terzo gradino del podio sale Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport – Herter Racing).

GARA 2: Secondo successo della Pin e vittoria di Sartingen

La seconda giornata di gare del Ferrari Challenge Europe a Portimão, primo round della stagione 2022, ha regalato ancora una volta numerosi duelli e sorpassi, celebrando la doppietta di Doriane Pin (Scuderia Niki – Iron Lynx) nel Trofeo Pirelli e il trionfo di Axel Sartingen (Lueg Sportivo – Herter Racing) nella Coppa Shell. Seconda vittoria anche per Ange Barde (SF Côte d’Azur Cannes – IB FAST) nel Trofeo Pirelli Am, mentre in Coppa Shell Am primo sigillo per Alexander Nussbaumer (Ghom Motorsport – Herter Racing).

Trofeo Pirelli

Scattata dalla pole position, Dorian Pin, con un’altra prova determinata e autoritaria, riesce ad allungare progressivamente il suo distacco sugli inseguitori e a tagliare per prima il traguardo, davanti a Luka Nurmi (Formula Racing) che anche oggi ha concluso al secondo posto. Terzo, ma rallentato dalle difficoltà registrate per tutto il fine settimana, il belga John Wartique (FML – D2P).

Spettacolare ed avvincente la sfida nel Trofeo Pirelli Am, con ben 40 sorpassi nei 30 minuti di gara. A concedere il bis, anche in questo caso, è il francese Ange Barde che, balzato in testa dopo un contatto tra Christian Brunsborg (Formula Racing) e David Gostner (CDP – MP Racing), con quest’ultimo penalizzato con un drive through, ha mantenuto la leadership fino alla bandiera a scacchi.

Nuova prova consistente per Marco Pulcini (Al Tayer Motors), che ottiene un altro secondo posto. Per l’ultimo gradino del podio si confrontano per tutta la gara Nicolò Rosi (Kessel Racing), Hanno Laskowski (Riller & Schnauck) ed Alessandro Cozzi (Formula Racing), che alla fine ha la meglio.

Christian Brunsborg, nel tentativo di recuperare posizioni dopo la sfortuna iniziale, ha fatto registrare la miglior prestazione sul giro con il tempo di 1:45.863.

Coppa Shell

Serratissima la sfida nella Coppa Shell, dove la lotta per la vittoria che si decide con un avvincente testa a testa tra i tedeschi Franz Engstler (Scuderia GT) ed Axel Sartingen, con quest’ultimo bravo a resistere agli attacchi del vincitore di Gara 1 e a conquistare la vittoria e il giro più veloce, dopo la pole position del mattino.

Tante le emozioni anche alle spalle dei due leader, con l’americano James Weiland (Rossocorsa) che torna sul podio dopo aver combattuto a lungo con Ernst-Albert Berg (Penske Sportwagen Hamburg). Alle loro spalle altri duelli tra Manuela Gostner (CDP – MP Racing), quinta, e Fons Scheltema (Kessel Racing), sesto.

Non meno avvincente la prova della Coppa Shell Am, con 62 sorpassi che portano il totale della gara a 118. Con il poleman Martinus Richter (MERTEL Motorsport Racing) costretto ad abbandonare inizialmente la testa, sono Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport – Herter Racing), Joakim Olander (Scuderia Autoropa) e Peter Christensen (Formula Racing) a contendersi il successo.

Nelle emozionanti fasi finali, però, Olander e Christensen sono costretti ad abbandonare la contesa, lasciando via libera a Nussbaumer che conquista la prima posizione davanti a Mark Bailey (Scuderia Monte-Carlo), debuttante nel Ferrari Challenge e allo stesso Richter.

Classifiche Trofeo Pirelli

Grazie ai successi del fine settimana, Doriane Pin prende il comando della classifica generale, davanti a Nurmi e Wartique. Nel Trofeo Pirelli Am, la doppietta vale a Barde la prima posizione, precedendo il duo italiano Marco Pulcini (secondo) e Alessandro Cozzi (terzo).

Classifiche Coppa Shell

Solo un punto separa Franz Engstler da Axel Sartingen grazie alla pole position di quest’ultimo, preannunciando una sfida avvincente per la stagione. Nella Coppa Shell Am, Nussbaumer grazie alla vittoria di oggi e il terzo posto in Gara 1 si assicura il comando della classifica..

Prossimo appuntamento

Il secondo round del Ferrari Challenge Europe Trofeo Pirelli si svolgerà sul circuito Paul Ricard di Le Castellet, in Francia, dal 13 al 15 maggio.