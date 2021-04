Ferrari Challenge: 41 Rosse a Spielberg per il secondo round 2021

A due anni di distanza dall’ultimo evento disputato su questa pista, in un’edizione passata alla storia per la sospensione della gara a causa della neve, c’è grande attesa per le sfide che andranno in scena sul veloce e tecnico circuito della Stiria.

Trofeo Pirelli

Con un primo, un secondo posto e un giro più veloce in gara Michelle Gatting (Scuderia Niki - Iron Lynx) comanda la classifica della classe regina con 29 punti davanti a John Wartique (Francorchamps Motors Luxembourg - D2P), a 8 lunghezze grazie a due terzi posti conquistati a Monza. Terzi, a quota 19, Matús Výboh (Scuderia Praha) e il grande protagonista del round italiano, Luka Nurmi (Formula Racing), il più giovane vincitore della storia del Ferrari Challenge. Il finlandese dovrà confermare l’ottima impressione destata nel tempio della velocità lombardo.

Trofeo Pirelli Am

Dopo aver regalato molti colpi di scena e gare spettacolari a Monza, la classifica di questa classe è apertissima, con cinque piloti in 10 punti. Leader della graduatoria è il debuttante Sergio Paulet (Santogal Madrid - MST Team), tre lunghezze davanti ad un altro rookie, Hugo Delacour (Scuderia Monte-Carlo). A sette punti segue il veterano Ange Barde (SF Côte d'Azur Cannes) che, a sua volta, può contare su un punto di vantaggio su un altro debuttante, Christian Brunsborg (Formula Racing), e tre su Oliver Plassmann (Ulrich Frankfurt).

Coppa Shell

Equilibrio e classifica corta anche nella classe riservata ai gentleman drivers, con l’americano James Weiland (Rossocorsa) in testa a quota 28 punti grazie ad un primo e un secondo posto ottenuto in Italia. Alle sue spalle, staccato di quattro lunghezze, il campione in carica della Coppa Shell Am “Alex Fox” (SF Grand Est Mulhouse), quest’anno promosso di categoria. Il francese, vincitore in Gara 2, ha tre punti di margine su Christian Kinch (Formula Racing), molto competitivo nel round di apertura. Chiamato al riscatto il vincitore dello scorso anno, l’austriaco Ernst Kirchmayr (Baron Motorsport), costretto a rincorrere dopo un avvio in chiaroscuro a Monza.

Coppa Shell Am

Con quattordici 488 Challenge Evo al via, assieme al Trofeo Pirelli Am questa è la classe con più partecipanti al via in Austria. Giuseppe Ramelli, già sul podio nel 2019, cerca conferme dopo aver dominato nella gara di apertura con due vittorie e un giro più veloce. Il pilota di Rossocorsa - Pellin Racing comanda la graduatoria con 32 punti, sette in più di Willem Van Der Vorm (Scuderia Monte-Carlo), il suo più diretto inseguitore. Terzo posto a quota 13 per ben quattro piloti, a conferma del grande equilibrio della classe: Tommy Lindroth (Baron Motorsport), Joakim Olander (Scuderia Autoropa), Martinus Richter (Mertel Italo Cars Nürnberg) e Maurizio Pitorri che, tuttavia, sarà assente a Spielberg. Curiosità, infine, per le prestazioni del debuttante Matteo Lualdi (Kessel Racing).

Coppa Team

Nella speciale classifica riservata alle squadre, Formula Racing tenta un primo allungo con 62 punti, 15 in più di Scuderia Monte-Carlo, mentre più staccata a quota 38 troviamo Scuderia Niki - Iron Lynx.

Appuntamenti

Nella giornata di venerdì si svolgeranno le prime prove libere, mentre sabato, dopo le qualifiche che si disputeranno al mattino, Gara 1 del Trofeo Pirelli prenderà il via alle 14:30, seguita da quella della Coppa Shell alle 15:45. Domenica il programma replicherà quello di sabato. In Italia, tutte le gare saranno trasmesse da Sky Sport F1, con collegamenti pre-gara su Sky Sport 24. La diretta con commento in inglese sarà invece visibile sul sito live.ferrari.com.