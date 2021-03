Ferrari: a Misano si recuperano le Finali Mondiali 2020

A Misano Adriatico si svolgono in questo weekend le Finali Mondiali Ferrari 2020, che dopo il rinvio del novembre scorso vengono recuperate in questi tre giorni sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli.

In Romagna, oltre che ai consueti Programmi XX e F1 Clienti, i protagonisti del Ferrari Challenge di Europa e Nord America - con alcune aggiunte della serie UK - si riuniscono tutti per l'ultimo atto, come sempre suddivisi tra Trofeo Pirelli e Coppa Shell.

La giornata di venerdì prevede le Qualifiche e le prime due gare di Trofeo Pirelli (primo round alle ore 12;45) e Coppa Shell (semaforo verde alle 15;20), con nel mezzo le varie esibizioni delle vetture XX e F1 del passato.

Sabato, dopo le Qualifiche del mattino, si disputano invece le seconde gare delle due categorie sopracitate, con Trofeo Pirelli alle 12;45 e Coppa Shell alle 15;20.

Domenica è invece il gran giorno delle Finali Mondiali, dove i piloti Pro e AM dovranno contendersi il titolo iridato. Ad aprire le danze sono quelli di Coppa Shell alle ore 9;20, seguiti dal Trofeo Pirelli alle 11;20.

Il gran finale sarà invece con il consueto Ferrari Show, dove i piloti GT del Cavallino Rampante saranno in azione sul tracciato del Santa Monica.

L'evento purtroppo avrà luogo a porte chiuse a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, ma Motorsport.com seguirà tutto in diretta per voi con aggiornamenti e contenuti esclusivi.