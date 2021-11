Ferrari 250 LM: l'ultima assoluta a Le Mans prima dell'Hypercar

Le Mans '66 è una pellicola capace di offrire uno spaccato fedele dell'aria che si respirava nel mondiale sport prototipi di quegli anni. In quel periodo storico, Ferrari rappresentava l'apice della categoria, capace di conquistare successi a ripetizione in giro per il mondo. Proprio Le Mans è teatro dei successi più prestigiosi del Cavallino, che nella classica di durata ha colto l'ultimo trionfo nel 1965.

L'auto protagonista è la straordinaria 250 LM. Erede della gloriosa 250 GTO, la 250 LM è spinta da un V12 da oltre 3 litri di cilindrata, accreditato di una potenza superiore ai 300 CV. Affidabile e veloce, riesce ad avere la meglio delle potenti ma fragili Ford GT40.