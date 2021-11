Il 2021 è stata un'annata clamorosa per le competizioni GT Ferrari. La Scuderia di Maranello ha dominato in lungo e in largo i vari campionato a cui a preso parte, dal WEC al GT World Challenge Europe, passando per i clamorosi successi della 24 Ore di Le Mans e Spa.

Ma a Maranello non si dorme sugli allori: gli uomini guidati da Antonello Coletta, Responsabile Corse Clienti e Competizioni GT Ferrari, sono già al lavoro in vista della stagione 2022, che li vedrà impegnati nella messa in pista della nuova Hypercar del Cavallino e sul perfezionamento delle vetture GT da competizione