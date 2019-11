Macau GP, F3: pole da urlo per Juri Vips, Shwartzman secondo

La seconda sessione di qualifiche del GP di Macau ha regalato uno spettacolo incredibile al pubblico con tempi che sono stati costantemente abbassati dai piloti nonostante ben 3 interruzioni con bandiera rossa.

Ad imporsi al termine di un turno decisamente combattuto è stato Juri Vips. L’estone della Hitech GP, già il più rapido nel corso delle FP2, è stato l’unico in grado di scendere sotto il muro dei due minuti e 5 secondi fermando il cronometro sul tempo record di 2’04’’99.

Vips aveva subito fatto capire di avere un ottimo feeling con il Circuito da Guia riuscendo ad imporsi in vetta alla classifica dei tempi sin dai primi minuti del turno per poi migliorarsi costantemente sino ad ottenere la pole per la Qualyfing Race di domani.

Al fianco dell’estone del vivaio Red Bull scatterà il campione 2019 F3, Robert Shwartzman. Il russo della Prema è stato autore di una sessione da protagonista trovandosi in lotta per la pole non solo con Vips, ma anche con il compagno di team Armstrong.

Shwartzman ha vinto il duello interno in Prema ma si è dovuto arrendere allo strapotere dell’estone pagando un gap di 379 millesimi.

La seconda fila della Qualyfing Race vedrà scattare dalla terza casella un “veterano” di Macau, Callum Ilott. Il pilota inglese, per l’occasione presente con la vettura di F3 del Sauber Junior Team, ha come sempre mostrato tutto il suo talento sul giro secco riuscendo a risalire in classifica nei minuti conclusivi e precedere la sorpresa Christian Lundgaard.

Il pilota della ART Grand Prix, dopo una prima parte di sessione buona ma non indimenticabile, è stato in grado di indirizzare correttamente i meccanici per trovare il set up perfetto ed è riuscito a staccare il tempo di 2’05’’669 che gli è valso il quarto riferimento di giornata.

Ha sorpreso anche Richard Verschoor. Il pilota della MP Motorsport, già in luce nel secondo turno di libere con il terzo tempo, ha chiuso la Q2 con il quinto crono in 2’05’’723 riuscendo a precedere il poleman del giovedì, Jake Hughes.

L’inglese del team HWA Racelab non è mai stato in grado di mettere insieme il giro perfetto ed ha completato la sessione odierna con un ritardo di 777 millesimi dalla vetta.

Ottima la sessione disputata da Frederik Vesti. Il campione 2019 della Formula Regional, alla seconda apparizione a Macau, ha mostrato un ottimo affiatamento con una monoposto conosciuta soltanto in occasione dei test di Valencia ed ha chiuso con il settimo tempo di giornata davanti ad Arjun Maini.

Marcus Armstrgon e Logan Sargeant hanno completato la top ten, ma il neozelandese della Prema ha di che recriminare. Il pilota della FDA, infatti, aveva mostrato una gran velocità riuscendo anche a conquistare la pole provvisoria a metà sessione, ma subito dopo aver ottenuto il miglior crono è andato a sbattere alla Police danneggiando l’anteriore sinistro della propria monoposto.

Qualifica deludente anche per Dan Ticktum. L’inglese della Carlin, due volte vincitore a Macau e tornato sul Circuito da Guia per l’occasione dopo una stagione travagliata, ha rischiato di compromettere l’intero weekend già nelle libere 2 quando è andato a schiantarsi contro la vettura di Beckmann.

Ticktum, infatti, non ha rallentato a sufficienza nonostante le doppie bandiere gialle esposte alla Police ed è transitato ad una velocità notevole andando a colpire la Trident del tedesco danneggiando la parte sinistra posteriore della sua vettura.

I meccanici sono stati in grado di sistemare i danni a sessione già iniziata, ma Ticktum non ha mai trovato un giro pulito ed ha chiuso con il tredicesimo tempo in 2’06’’406.

In ombra anche i tre piloti italiani presenti in pista. Alessio Lorandi è stato il migliore del trio chiudendo con il 14° riferimento, mentre Leonardo Pulcini non è riuscito a fare meglio del 28° tempo a causa di una uscita di pista alla Police avvenuta nei minuti iniziali del turno. Alessio Deledda ha chiuso alle sue spalle.