Macau GP, F3: dominio di Juri Vips nella Qualifying Race

Dopo aver conquistato una pole incredibile, Juri Vips ha messo un altro tassello per arrivare alla vittoria del GP di Macao grazie al successo, netto, ottenuto nella Qualifying Race.

L’estone della Hitech GP è stato l’assoluto dominatore della gara, mantenendo il comando dall’inizio alla fine senza commettere mai alcuna sbavatura nonostante la pressione costante di Robert Shwartzman alle sue spalle.

Il campione 2019 della Formula 3 è stato autore di una ottima partenza e si è difeso con grande esperienza dagli attacchi di Lundgaard nei metri iniziali. Shwartzman, però, nonostante un ritmo indiavolato ha perso subito terreno da Vips nelle fasi iniziali della gara e non è riuscito a tornare in zona DRS nelle battute conclusive.

Proprio nelle fasi iniziali si è verificato il primo incidente della Qualifying Race quando Logan Sargeant, scattato dalla decima posizione, ha tentato di superare Arjun Maini all’ingresso della Lisboa ma ha colpito l’indiano del team Jenzer nella posteriore destra spedendolo a muro.

Maini si è girato ostruendo parte della sede stradale, mentre al suo fianco Hughes, per evitare la monoposto dell’indiano, ha sterzato a destra colpendo l’incolpevole Ticktum. Risultato, entrambi i piloti inglesi sono stati costretti al ritiro con le rispettive vetture danneggiate.

Alla ripartenza, avvenuta dopo pochi minuti, Vips ha mantenuto il controllo mentre Shwartzman nulla ha potuto per tentare di beffare l’estone e si è così dovuto accontentare del secondo gradino del podio.

Chi è riuscito a guadagnare una posizione rispetto alla partenza è stato Christian Lundgaard. Il pilota della ART Grand Prix, ottimo quarto in qualifica, è stato bravissimo nel sopravanzare subito Callum Ilott in avvio e solo grazie ad una difesa da maestro da parte di Shwartman non è riuscito a beffare anche il russo.

La prima fila della gara di domani, quindi, vedrà partire gli stessi protagonisti della Qualifying Race odierna, mentre la seconda fila vedrà Lundgaard avviarsi dalla terza casella davanti a Richard Verschoor.

L’olandese della MP Motorsport sembra aver trovato sin dall’inizio del weekend un ottimo feeling con il Circuito da Guia ed è stato bravissimo nel restare in scia a Callum Ilott per i primi 8 giri per poi infilare l’inglese all’esterno della Lisboa regalando così al pubblico uno dei pochissimi sorpassi del giorno.

Alle spalle dell’inglese, in sesta piazza ha chiuso Logan Sargeant mentre Alessio Lorandi è stato bravo ad approfittare del caos iniziale per risalire sino alla settima posizione davanti a Ferdinand Habsburg.

Buona anche la rimonta di Beckman, nono, che ha preceduto un incredibile Leonardo Pulcini. Il pilota del team Campos, dopo delle qualifiche da dimenticare che l’avevano visto commettere un errore e chiudere nelle posizioni di coda, ha approfittato della confusione generata dal contatto tra Sargean e Maini, che ha costretto ad accodarsi numerosi piloti tra cui Armstrong e Vesti, per risalire sino alla decima piazza.