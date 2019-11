Gp di Macao: Sophia Floersch torna con il team HWA

12 mesi fa Sophia Floersch è stata protagonista di un tremendo incidente sulle stradine del tracciato di Macao. La pilota tedesca, dopo aver colpito il posteriore della vettura di Jehan Daruvala alla Lisboa, è letteralmente decollata in aria sino a colpire con il retrotreno la torretta riservata ai fotografi.

Sophia ha dovuto affrontare una operazione durata ben 7 ore, ma è riuscita a recuperare appieno e quest’anno ha affrontato la prima stagione del campionato europeo Formula Regional chiudendo al settimo posto in classifica piloti.

La Floersch, nel corso dei test di fine stagione di Formula 3, ha avuto modo di provare la monoposto del team HWA Racelab ed oggi ha comunicato la propria partecipazione al prossimo GP di Macao che si svolgerà tra due settimane.

“Sono lieta di annunciare il mio ritorno a Macao. Lo scorso anno è stata la prima volta che ho corso su quel tracciato e sino al mio incidente è stato l’evento più incredibile al quale abbia mai partecipato”.

“Il circuito è pazzesco. E’ davvero divertente correrci. Dopo l’incidente della passata stagione sapevo che sarei tornata a correre a Macao”.

“Quello che ho raggiunto quest’anno dimostra che si possono realizzare i propri sogni se si crede in sé stessi e si lavora duramente”.

Dopo i test di Valencia, la diciottenne tedesca ha parlato con Motorsport.com circa la sua partecipazione alla gara dell’anno”.

“Per me è sempre stato chiaro che sarei tornata a Macao. L’evento è incredibile, il circuito è incredibile ed affrontarlo con la nuova generazione di monoposto sarà stupendo. Non ho mai avuto dubbi in merito ad un mio ritorno a Macao”.

“Tutti mi hanno supportato in questa decisione, sia la mia famiglia che i miei amici”.

Lo spaventoso incidente dello scorso anno ha imposto una rivisitazione del tracciato, specie con l’arrivo delle nuove e più veloci monoposto di F3. Il circuito ha dovuto adottare numerosi cambiamenti in materia di sicurezza per ottenere l’omologazione FIA di grado 2.

Sophia ha poi parlato delle sue aspettative per il prossimo anno, specie dopo aver provato la monoposto di F3 a Valencia.

“La vettura è splendida. Il prossimo anno il livello sarà ancora più alto. Anche se non ho ancora firmato, sarei veramente felice di correre con HWA. Tutto lascia presagire che nel 2020 farò parte del team in Formula 3”.

Per il team HWA l’evento di Macao segna la prima partecipazione nella categoria riservato alle monoposto. La scuderia affiliata alla Mercedes ha chiuso la classifica riservata alle squadre al quinto posto, mentre il miglior pilota del team, Jake Hughes, ha concluso settimo in graduatoria.

L’esperto pilota inglese troverà nel proprio box a Macao sia la new entry Floersch che Kayvan Andres Soori.

Informazioni aggiuntive di Jack Benyon