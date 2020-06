Leclerc ha fatto il suo debutto in Formula 1 con la Sauber nel 2018, prima di essere promosso alla Ferrari dopo un solo anno.

Il giovane monegasco è stato subito protagonista lo scorso anno, vincendo due gare e classificandosi quarto nel Mondiale, davanti al compagno di squadra, il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel.

Leclerc è stato premiato con un nuovo contratto a lungo termine alla Ferrari, che lo ha confermato in squadra fino alla fine del 2024.

Il team manager della Sauber, Beat Zehnder, ha lavorato con Leclerc per tutta la stagione 2018 e si è subito reso conto di avere a che fare con un talento speciale.

"E' stata una stagione molto buona, è stato molto interessante lavorare di nuovo con un ragazzo giovane" ha detto Zehnder a Motorsport.com in un'intervista per una serie che celebra i 50 anni della Sauber nel motorsport.

"L'abbiamo già fatto in passato, ma per la prima volta dopo tanto tempo, abbiamo avuto un debuttante, un pilota molto speciale con un atteggiamento molto speciale".

"Non ho mai visto un pilota come Charles prima d'ora, ed è stato di nuovo molto gratificante per tutto il lavoro che abbiamo svolto, per tutti i momenti difficili che abbiamo vissuto, lavorare di nuovo con un giovane".

"Ho sempre detto che per me, per la sua velocità, assomiglia a Kimi Raikkonen, e per la sua attitudine al lavoro probabilmente a Michael (Schumacher)".

"Dategli una buona macchina e sarà sicuramente campione del mondo".

Zehnder fa parte della sua Sauber dal 1987, quindi ha avuto modo di lavorare con Schumacher nelle primissime fasi della sua carriera, quando correva con i prototipi prima del suo debutto in F1.

Zehnder e Raikkonen si sono incontrati per la prima volta nel 2000, quando il giovane finlandese si stava preparando per la sua stagione da esordiente in F1 con la Sauber nel 2001. Nel 2019 poi è tornato ad Hinwil, per difendere i colori dell'Alfa Romeo Racing.

Il potenziale di Leclerc è stato riconosciuto anche dal compagno di squadra ai tempi della Sauber, Marcus Ericsson, che non si è sorpreso di vedere il 22enne confrontarsi così bene con Vettel alla Ferrari.

"Ho capito subito che era un ragazzo speciale, un talento speciale" ha detto Ericsson a Motorsport.com.

"Quando l'ho visto entrare in Ferrari e affrontare Vettel, sapevo che sarebbe stato super competitivo, ma forse non sarebbe stato allo stesso livello al suo primo anno in Ferrari".

"Ho capito che è un pilota che ha un talento molto speciale. E mi ha sicuramente aiutato a mia volta a dimostrare che tipo di pilota sono".