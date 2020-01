Zandvoort dà pochi dati ai team di F1: "Così saranno meno pronti"

Gli organizzatori del GP d'Olanda di Formula 1 sono restii a fornire dati sul tracciato di Zandvoort ai team.

Questo per evitare che possano arrivare tutti troppo preparati all'evento tramite simulazioni al computer e via dicendo, in modo da rendere ancor più avvincente l'evento in termini di ricerca di set-up e prestazioni.

A quanto risulta a Motorsport.com, gli architetti della ditta Dromo dell'ingegner Jarno Zaffelli hanno solamente reso note una piccola serie di dati essenziali.

"Ovviamente Jarno ha un sacco di informazioni dalle simulazioni di Dromo - ha rivelato il direttore sportivo di Zandvoort, Jan Lammers - Tutti i team di F1 lavorano scientificamente con essi tramite i loro simulatori e non vogliamo che abbiano ogni cosa, ma solo una limitatissima parte di dati. Vogliamo che al venerdì si lavori sul set-up come fossero alla vecchia maniera, in modo da rendere ancor più imprevedibile il weekend".

Questo renderà la vita molto più difficile alle squadre, con Lammers che vuole mettere un pizzico di pepe anche sul lavoro dei piloti.

“Per loro sarà una bella sfida, dato che Jarno non vuole assolutamente dargli tante informazioni prima per prepararsi al simulatore. Di base, ognuno dovrà trovare le proprie soluzioni migliori al venerdì e tutto renderà il fine settimana più eccitante".

L'olandese si augura anche di avere molta attività in pista in questo modo, attirando più spettatori.

“Normalmente in Formula 1 i team nelle libere del venerdì sono prudenti e tendono a risparmiare gomme per il weekend. Ma credo che avendo una pista nuova, tutti i piloti vorranno girare il più possibile per essere pronti in vista di domenica. Ognuno entrerà sul tracciato subito già dalle FP1 per raccogliere dati utili per le successive sessioni".

Intanto le costruzioni di Zandvoort per rispettare gli standard della F1 proseguono, con interventi alla curva 3 e in quella finale, la quale ha assunto un aspetto molto più bello delle aspettative.

"La curva "Luyendyk" è più spettacolare di quello che ci si aspettava perché è due metri più alta di prima. In questo modo i piloti entreranno sul rettilineo in discesa e per loro sarà meglio".