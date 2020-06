Zanardi: Ferrari in Austria con il messaggio #ForzaAlex

Mentre tutto il mondo continua a sperare che dall'ospedale di Siena possano arrivare notizie confortanti sulle condizioni di Alex Zanardi, anche dalla Formula 1, che ripartirà questo fine settimana in Austria, arriverà un messaggio di supporto per il bolognese.

La Scuderia Ferrari sarà in pista al Red Bull Ring con un messaggio rivolto all’ex pilota e campione paralimpico, che sta lottando per la vita dopo essere rimasto vittima di un terribile incidente lo scorso 19 giugno, mentre era a bordo della propria handbike durante una staffetta pensata per avvicinare allo sport persone con disabilità.

Lo sticker #ForzaAlex sarà visibile da entrambi i lati del roll hoop delle SF1000 di Charles Leclerc e Sebastian Vettel.