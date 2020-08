F1: Yuki Tsunoda con AlphaTauri ai rookie test di Abu Dhabi

La grande sorpresa della stagione 2020 della Formula 2 è senza ombra di dubbio Yuki Tsunoda. Il giapponese, reduce da un 2019 in Formula 3 nel quale era riuscito a mettersi in luce con una inattesa vittoria in Gara 2 a Monza, sta disputando un campionato di alto livello nella categoria cadetta condito da 2 pole, una vittoria ed il quarto posto in classifica piloti.

I risultati del rookie giapponese non sono passati inosservati e l’AlphaTauri ha confermato la presenza di Yuki Tsunoda ai prossimi young driver test di Abu Dhabi a dicembre.

E’ stato lo stesso Franz Tost ad anticipare alla stampa la presenza del giapponese al volante di una monoposto di Faenza spendendo parole di elogio per Yuki.

“Non sono impressionato da come sta guidando in Formula 2. Mi aveva già colpito lo scorso anno in Formula 3 ed anche l’anno precedente. E’ un ragazzo dotato di grandi qualità e può diventare davvero un pilota di successo in F1”.

“Di sicuro sarà con noi ad Abu Dhabi per disputare gli young driver test. Poi se diventerà o meno un pilota titolare dipenderà sia dalla Red Bull che dal fatto di riuscire a guadagnare i punti necessari per ottenere la superlicenza”.

Il trend di crescita mostrato da Tsunoda in F2 è stato notevole tanto da mettere in ombra un compagno di team ben più quotato, ed anche lui facente parte del vivaio Red Bull, come Jehan Daruvala.

“Se continua così chiuderà il campionato tra i primi quattro in Formula 2 e non avrà problemi ad ottenere i punti per la superlicenza. Per il resto vedremo”.

Anche Helmut Marko si è voluto sbilanciare sul talento di Tsunoda. Secondo il consigliere Red Bull il giapponese avrebbe potuto trovarsi in una posizione di classifica migliore senza alcuni inconvenienti tecnici (che hanno colpito un po' tutti i piloti di F2 in questa stagione ndr.).

“Ho letto in passato che la Red Bull non ha più giovani piloti disponibili, ma abbiamo Tsunoda che sta facendo grandi cose in Formula 2 nel suo primo anno. Ha avuto due problemi tecnici in stagione che lo hanno rallentato in campionato. Senza di questi avrebbe avuto gli stessi punti di Shwartzman”.

Chi sembra davvero calmo nonostante il caos mediatico che lo circonda è lo stesso Tsunoda. Yuki si è detto felice delle attenzioni dell’AlphaTauri, ma preferisci restare concentrato sulla Formula 2 per ottenere i punti necessari per la superlicenza.

“Il mio obiettivo principale è il campionato e non cambierò questo target in base alle voci di mercato. Sono anche consapevole che devo conseguire la superlicenza per arrivare in Formula 1.”

“Ovviamente è bello sentire che Franz ed Helmut parlando di me in relazione ad un eventuale passaggio in Formula 1 o con riferimento ai rookie test, ma io al momento sono concentrato solo ed esclusivamente sulla F2”.

Informazioni aggiuntive di Adam Cooper