Wolff sui problemi sociali: "La F1 non può nascondersi"

Dopo la conclusione della stagione di F1 2022 ad Abu Dhabi due settimane fa, l'attenzione del mondo sportivo si è concentrata sul Qatar, che ospita la Coppa del Mondo di calcio.

Il Qatar è stato criticato per la sua situazione dei diritti umani e per il trattamento dei lavoratori migranti nella costruzione degli stadi per il torneo, oltre che per le sue leggi contro la comunità LGBTQ+.

La F1 ha corso per la prima volta in Qatar l'anno scorso e tornerà nel 2023 come parte di un accordo decennale che vedrà il numero di Gran Premi in Medio Oriente aumentare a quattro per stagione, unendosi a Bahrain, Arabia Saudita ed Abu Dhabi.

Alcuni gruppi d'azione hanno criticato la F1 per aver corso in questi Paesi a causa della loro situazione riguardo ai diritti umani, mentre piloti come Lewis Hamilton e Sebastian Vettel hanno parlato di questioni sociali quando vi hanno corso.

Parlando ad Abu Dhabi, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha affermato che la F1 non può nascondersi di fronte ai problemi di questi paesi e che le gare in questi paesi contribuiscono ad accendere i riflettori su di essi, quindi il Circus potrebbe contribuire al cambiamento.

"Sono sempre dell'idea che un evento sportivo così grande in un paese accenda i riflettori su quel paese", ha detto Wolff. "Penso che questo possa innescare un cambiamento, perché le cose non possono più essere nascoste. E questo è il tipo di effetto positivo che penso possa avere lo sport. Le cose vengono affrontate".

"È come vogliamo che sia? No. È il tipo di standard culturale che abbiamo in Europa? Forse no. Dove andiamo, e con le persone con cui parlo, vedo processi e cambiamenti. Forse perché siamo la Formula 1, dove andiamo può essere diverso, ma vedo che abbiamo un impatto".

"Non posso giudicare il calcio. Leggo i giornali e i titoli. Possiamo solo cercare, dove andiamo, di mostrare la nostra presenza, di interagire con la leadership e di non nasconderci. Non possiamo farlo quando siamo lì".

L'anno scorso, Hamilton ha indossato un casco con la bandiera arcobaleno del Progress Pride per le ultime tre gare della stagione in Qatar, Arabia Saudita e Abu Dhabi.

In vista della partita di Coppa del Mondo dell'Inghilterra contro il Galles di martedì, Hamilton ha scritto un post su Instagram in cui si legge: "Non dimenticate #LGBTQrights Qatar!!! Forza Inghilterra".