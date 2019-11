Wolff salterà il GP del Brasile: è la prima volta dal 2013

Wolff è sempre stato presente durante la serie che ha portato sei titoli iridati alla Mercedes in Formula 1, ma sullo sfondo di altre importanti questioni, tra cui le regole future e l'impegno del suo team a correre dopo il 2021, ha scelto di non recarsi ad Interlagos.

"Il GP del Brasile sarà la prima gara a cui non parteciperò dal 2013" ha detto Wolff. "Con entrambi i titoli già vinti, avrò più tempo a disposizione in Europa per concentrarmi su altri argomenti ancora aperti".

"E' fantastico poterlo fare sapendo che comunque la squadra rappresenterà la stella a tre punte nel miglior modo possibile sia dentro che fuori dalla pista".

Con il secondo posto nel Gran Premio degli Stati Uniti, Lewis Hamilton si è laureato campione del mondo per la sesta volta e quindi non ci sarà più pressione all'interno della squadra.

Wolff, tuttavia, è stato chiaro nel dire che la Mercedes vuole continuare a vincere fino al termine della stagione, soprattutto in virtù della crescita mostrata dalla Ferrari nella seconda metà del campionato.

"Abbiamo ancora due gare da disputare nel 2019 e vogliamo farlo al massimo" ha aggiunto Wolff.

"La prossima tappa ci porta in Brasile, che ci porta dei ricordi dolci, visto che non abbiamo solo vinto la gara, ma ci siamo anche garantiti il titolo Costruttori ad Interlagos".

"E' una pista molto corta, che rende le qualifiche particolarmente difficili perché i distacchi sono minimi. Dopo la pausa estiva, non abbiamo avuto la vettura più veloce in qualifica, ma siamo riusciti a fare la pole ad Austin e ci riproveremo anche a San Paolo".