Wolff: "Per il Mondiale ci sono anche Verstappen e la Red Bull"

Dopo 4 gare dominate dalla Mercedes, ne basta una per rimettere tutto in discussione e riaprire il Mondiale? Secondo Toto Wolff, sì. Il team principal e boss di Mercedes Motorsport apre a un possibile duello con la Red Bull e Max Verstappen, autori della prima vittoria dell'anno arrivata ieri a Silverstone.

La RB16 numero 33 ha gestito perfettamente le gomme, cosa che le W11 non sono riuscite a fare e ora a Brackley è scattato l'allarme, considerando che al prossimo Gran Premio manca poco meno di una settimana.

"Il Mondiale è aperto. E devo dire che la situazione è buona, anche perché in tanti parlavano di una 'passeggiata di salute' per la Mercedes verso i titoli 2020. Non era certo una passeggiata di salute", ha dichiarato Toto Wolff.

"A Silverstone non avevamo certo la macchina migliore. Forse nemmeno la seconda più veloce in pista. Abbiamo già visto in passato che la nostra monoposto fa fatica con il caldo ma, come ho detto prima, la situazione è molto più complessa di così. Sono contento che ci sia una sfida".

"Abbiamo probabilmente il pacchetto migliore, quello con il carico aerodinamico maggiore, ma questo vuole anche dire avere un lavoro maggiore sulle gomme. In questo senso, dobbiamo lavorare per imparare come trovare un assetto che faccia in modo di avere meno degrado sulle gomme".

"Alla fine avere una lotta con altri team è un bene per la Formula 1 e di certo siamo contenti di battagliare con altre squadre. Red Bull è un team molto forte e Max è un ottimo pilota".

"Se si considera che a inizio stagione non ha concluso una gara, alla fine il margine che abbiamo su di lui non è così grande. Avremmo potuto averlo a 5 punti, non certo a 30. Attualmente la lotta è a 3 piloti, perché io non taglierei certo fuori Valtteri".

"Ci saranno più di 10 gare prima della fine del Mondiale. Un ritiro potrebbe modificare facilmente la classifica Piloti e rendere tutto molto più interessante, rendendo più tranquille le persone che si erano preoccupate del nostro dominio qualche settimana fa".

Christian Horner, invece, ha cercato di mantenere i piedi per terra, ben consapevole che la situazione vissuta nella gara di ieri sarà replicabile solo poche altre volte in stagione. insomma, sarà più facile vedere con regolarità le W11 che hanno dominato le prime 4 gare, più che quelle di ieri, in difficoltà nella gestione gomme.

"Difficile da dire se siamo in lotta per il titolo", ha detto il team principal della Red Bull. "Dobbiamo aspettare altre gare prima di poter capire meglio la situazione e avere in quadro più completo".

"La Mercedes è andata al di sotto dei suoi standard di performance nella seconda gara di Silverstone. Dobbiamo attendere per capire cosa accadrà. Noi siamo molto felici di aver vinto la prima gara stagionale, specialmente nella gara dell'anniversario della F1".