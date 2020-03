Wolff: "Non facciamo come la Ferrari, dobbiamo essere prudenti"

La Mercedes sinora ha mostrato i muscoli durante i test. Sulla carta oggi il marchio di Stoccarda sembra essere un passo avanti rispetto alla concorrenza, ma da parte un po' di tutti i team c'è voglia di frenare facili entusiasmi per evitare brutte figure ad inizio stagione.

Toto Wolff, ai microfoni di Sky Sport F1 in merito alla questione ha così affermato: "Bisogna essere prudenti. L'anno scorso ricordo che la Ferrari nei primi test era molto veloce, ma poi in Australia abbiamo vinto noi. La prima vera prova sarà a Melbourne".

Nel 2019, infatti, la Ferrari, partita come favorita per il Mondiale dopo i primi test si è ritrovata poi ad arrancare maledettamente nella prima parte di stagione, salvo poi recuperare il gap con la Mercedes nella seconda metà del campionato.

Il team principal della squadra tedesca ha parlato anche del famigerato DAS: "Abbiamo cominciato a lavorarci già tre anni fa. Lo avremo nell'ultimo suo sviluppo tra un anno. Non è merito però di una sola persona, ma di un gruppo che lavora e ha buone idee. Per ora però è ancora in fase di studio, dobbiamo capire se ci dà un effetto positivo".

Infine Wolff ha analizzato i propri avversari: "Vedo la Ferrari abbastanza forte, ma anche la Red Bull, forse lo è anche di più della Rossa. Noi pensiamo che siano più forti della vettura fatta a Maranello, però capiremo tutto a Melbourne".

