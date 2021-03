Wolff: "Il problema al cambio? Ci ha colto di sorpresa"

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione 2021 per la Mercedes. Il team sette volte campione del mondo, infatti, ha dovuto affrontare un inconveniente questa mattina che ha fatto perdere buona parte della prima metà di giornata di prove in Bahrain.

Valtteri Bottas, subito dopo aver effettuato l’installation lap, ha accusato un problema al cambio sulla sua W12 ed è stato costretto a rientrare immediatamente ai box per consentire ai meccanici di lavorare sulla vettura.

Il finlandese è riuscito a tornare in pista soltanto nell’ultima mezz’ora disponibile prima della pausa per poi lasciare il posto a Lewis Hamilton.

Un problema tecnico che può capitare nel corso dei test, ma quando si hanno a disposizione soltanto tre giorni di prove prima dell’avvio del campionato può rivelarsi controproducente, parola di Toto Wolff.

"Non è stato un buon inizio, perché abbiamo avuto un problema al cambio che è venuto fuori dal nulla e che non siamo ancora riusciti ad identificare e capire", ha detto Wolff.

"Spero che saremo in grado di avere una giornata più tranquilla da qui in poi. Se sarà così penso che potremo recuperare il tempo perso. Se dovessimo avere altri problemi con soli tre giorni di test non potremo fare molto”.

A creare ulteriori problemi alla Mercedes si è messo anche il meteo. Un forte vento ha fatto la propria comparsa poco prima dello scoccare delle 13 ore italiane ed il tracciato del Bahrain si è velocemente riempito di sabbia complicando così il lavoro dei team.

Quali valori ci si potrà attendere alla fine di questi tre giorni? Anche in questo caso Wolff non si è voluto sbilanciare nonostante tutti indichino la Mercedes come la monoposto di riferimento nel 2021.

"Penso che avremo una fotografia non proprio definita dopo questi tre giorni", ha dichiarato Toto.

"Il Bahrain è un tracciato rappresentativo, ma in questi giorni le condizioni del vento cambieranno da un giorno all'altro. Inoltre non conosciamo i carichi di carburante, ed anche solo 10 Kg possono fare una bella differenza di prestazioni”.

“Al momento non posso dare una visione completa, ma soltanto dopo la prima sessione di qualifiche e dopo che la bandiera a scacchi sventolerà, avremo dei valori reali”.

