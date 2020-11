Wolff: "Honda darà il massimo nel suo ultimo anno in F1"

Tredici pole su tredici qualifiche, undici vittorie ed il settimo titolo costruttori consecutivo conquistato aritmeticamente quando al termine della stagione mancano ancora quattro appuntamenti.

Basterebbero questi numeri per far capire la superiorità schiacciante della Mercedes in questo 2020. La W11 passerà alla storia come una delle migliori monoposto mai viste sui circuiti di tutto il mondo, al pari della Ferrari F2004 e della McLaren MP4/4 del 1988, e sarà ricordata non solo per aver consentito a Lewis Hamilton di diventare il pilota più vincente in F1, ma anche come la vettura in grado di fargli eguagliare il record di 7 titoli iridati di Michael Schumacher.

Basterebbero questi numeri a far dormire sonni tranquilli a Toto Wolff anche in ottica 2021, ma il manager austriaco non vuole sottovalutare i suoi rivali ed in particolar modo la Red Bull.

Il team di Milton Keynes è l’unico, almeno con Max Verstappen, in grado di reggere il ritmo delle due frecce nere di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e lo stesso Toto, non senza un pizzico della sua consueta scaltrezza, ha ammesso come i recenti progressi della RB16 non siano da sottovalutare.

“Siamo sempre preoccupati. Guardando dall’esterno si può pensare che per noi sia stato tutto semplice vista la superiorità della nostra vettura ed il grande vantaggio sui rivali, ma raramente ci sono state più di tre vetture davanti”.

Wolff non si è mai nascosto quando si è trattato di elogiare il talento di Max Verstappen ed anche dopo il recente GP dell’Emilia Romagna, concluso per l’olandese con un ritiro quando si trovava in seconda posizione, il manager austriaco ha voluto evidenziare quanto Verstappen ci stia mettendo del suo per estrarre il massimo delle prestazioni da una vettura complicata da portare al limite.

“Max sta facendo un lavoro straordinario e probabilmente sta guidando meglio di quanto la sua vettura gli possa consentire. Ogni weekend è come un deja vu. Ci sono sempre gli stessi tre piloti al vertice e lui riesce a stare aggrappato con le dita alle Mercedes”.

Per la Red Bull, però, il futuro è incerto. La Honda, infatti, ha annunciato l’addio alla Formula 1 al termine della prossima stagione ed il team di Milton Keynes è alla ricerca di un costruttore che possa consentirgli di continuare a lottare per le posizioni di vertice.

Wolff, però, non crede che la Casa giapponese vorrà affrontare l’ultimo anno in Formula 1 da semplice comparsa e si è detto sicuro che nel 2021 sia la Honda che la Red Bull saranno i rivali principali per il titolo.

“Il prossimo anno sono certo che la Honda darà il massimo essendo la sua ultima stagione e tutti alla Red Bull saranno veramente motivati. Tutti, compreso Max”.

Informazioni aggiuntive di Jonathan Noble