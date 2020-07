Non potrebbe essere altrimenti. Che l’eco della pole position ottenuta ieri a Spielberg da Lewis Hamilton non si sarebbe esaurita nell’arco di poche ore era chiaro, anche se poi la gara di oggi riporterà l’attenzione su un’altra classifica, ovvero quella di campionato.

Nella serata di ieri il paddock di Spielberg ha commentato l’impresa di Hamilton con la giusta attenzione, ovvero come qualcosa di storico che sarà citata e raccontata nel tempo. Uno dei più colpiti dalla performance di Lewis è stato Toto Wolff, ovvero una delle persone a lui più vicine nonché colui che con Hamilton tratta anche il rinnovo contrattuale.

Se c’è una persona che potrebbe avere convenienza a trovare chiavi interpretative tecniche sull’exploit di Lewis, quello è Wolff, ma davanti all’evidenza non resta che rendere omaggio.

"Capita molto raramente di vedere qualcosa che sembra provenire da un altro mondo, ma direi che l’abbiamo vista – ha commentato il team principal della Mercedes – che dire? Un controllo totale: il dosaggio dell’acceleratore, l’utilizzo dei cordoli, la difesa dall’acquaplaning, non ricordo di aver visto personalmente un distacco di un secondo e due decimi tra un poleman e il secondo classificato. Posso immaginare che il pilota e la macchina si siano fusi in un’unica cosa, con entrambe le parti che hanno dato il massimo raggiungendo la perfezione. Solo così puoi vedere ciò che si è visto in qualifica".

In pista si è visto in effetti molto, ma c’è stato anche dell’altro che ha gratificato Wolff. "Avreste dovuto sentire le comunicazioni via radio, con tutti sincronizzati nei rispettivi ruoli: gestione del traffico, informazioni sul meteo, indicazioni su quando ricaricare le batterie, su quando inserire il party-mode, tutto è stato svolto in modo perfetto, e provo un grande orgoglio nel vedere un gruppo di lavoro operare in questo modo".

Cordoli da evitare e complimenti alla FIA

La superpole di Hamilton non garantirà però alla Mercedes dei vantaggi extra. Lewis dovrà vedersela al via con Verstappen, poi ci saranno da gestire 71 giri che non si preannunciano una passeggiata, soprattutto sul fronte affidabilità. E sia per Hamilton che Bottas le indicazioni sono già abbastanza chiare.

"Fosse per noi eviteremmo di usare i cordoli per tutta la durata della gara – ha confermato Wolff – ma credo che non sarà possibile. Se dovessimo avere Max alle calcagna dubito che Lewis o Valtteri possano permettersi di girare lontano dai cordoli, quindi ci dobbiamo aspettare che le sospensioni saranno sollecitate al massimo, e questo ci causa qualche mal di testa. Se poi riusciremo a metterci in una posizione tranquilla, allora di sicuro eviteremo di prenderci dei rischi inutili".

Al termine delle qualifiche di ieri non sono stati pochi gli addetti ai lavori che si sono complimentati con il direttore di gara Michael Masi per la decisione di dare il via alle qualifiche con condizioni meteo che in altre occasioni erano state giudicate proibitive.

"La FIA ha preso decisioni fantastiche – ha concluso Wolff – Michael Masi e il suo team vanno elogiati per il lavoro fatto, che ci ha consentito di vedere un’entusiasmante sessione di qualifica sotto la pioggia. In queste condizioni possiamo davvero vedere emergere il talento di chi è in pista, e non parlo solo di Lewis, ma anche di altri piloti che normalmente non possono ambire alle prime posizioni".

"Mi ha fatto piacere vedere emergere tanti giovani, come Sainz, Ocon, Norris e Russell. È stato molto bello vedere questi exploit, e abbiamo bisogno di queste giornate in cui anche chi guida una monoposto solitamente meno competitiva riesce ad emergere".