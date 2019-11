Wolff: "Brasile? Lezione imparata. Ad Abu Dhabi ci riscatteremo"

Non ci saranno cali di tensione. Toto Wolff ha assicurato che ad Abu Dhabi il team campione del Mondo farà di tutto per chiudere il campionato in bellezza, puntando alla quindicesima vittoria stagionale. Il post-Interlagos, gara in cui la Mercedes ha pagato problemi di varia natura, ha costretto la squadra ad una lunga analisi per mettere a fuoco tutti gli imprevisti accaduti in Brasile. Sotto accusa la performance, la strategia di gara e l’affidabilità, che ha costretto Valtteri Bottas ad un ritiro per il cedimento della power unit, problema che costerà al finlandese una penalità sulla griglia di partenza di Abu Dhabi.

“Il Gran Premio del Brasile per noi è stata una gara deludente – ha chiarito Wolff - non abbiamo avuto la monoposto più veloce in pista lasciando per strada molti punti a causa di nostri errori. Abbiamo analizzato ciò che è andato storto, sia in termini di affidabilità che di decisioni prese durante la gara, per assicurarci di non ripetere gli stessi sbagli in futuro. È stata una buona esperienza di apprendimento per l'intero team, che è sempre cresciuto imparando dai propri errori”.

Da quando nel 2014 ha esordito la Formula 1 ‘ibrida’, la Mercedes a Yas Marina ha sempre monopolizzato la prima fila, ottenendo cinque vittorie e tre ‘doppiette’, decisamente una tradizione positiva per la squadra campione del Mondo. “La performance sotto le aspettative di Interlagos ci porta ad affrontare il weekend di Abu Dhabi come un’opportunità di riscatto – ha sottolineato il team principal della Mercedes - il circuito di Yas Marina negli ultimi anni si è sempre confermato un buon tracciato per la Mercedes, e faremo del nostro meglio per portare avanti la tradizione. Questo fine settimana è un'ultima opportunità per poter aggiungere un'altra vittoria al bottino della nostra W10, non vediamo l'ora di scendere in pista perché sappiamo che in Formula 1 sei bravo solo se hai fatto bene nell’ultima gara”.

Wolff ha infine ricordato una stagione che per la Mercedes non è stata solo quella del doppio trionfo Mondiale, sottolineando anche i momenti difficili che il team ha dovuto affrontare: “Questa stagione è stata una vera montagna russa, abbiamo visto grandi battaglie in pista e una competizione molto serrata che ci ha esaltato. Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto i massimi obiettivi, scrivendo il nome Mercedes nei libri di storia della Formula 1 grazie alla conquista del nostro sesto ‘doppio titolo’ consecutivo. D'altra parte, è stato però un anno incredibilmente difficile, in cui abbiamo dovuto dire addio a troppi amici”.

“Siamo stati colpiti duramente dalla morte di Charlie, Niki e Anthoine – ha concluso Wolff - nonché da importanti membri del nostro team che abbiamo tragicamente perso nell’arco di questa stagione. Niki ha lasciato un vuoto che non saremo mai in grado di colmare, come fonte di ispirazione, come voce della ragione, ma soprattutto come grande amico. Speriamo di averti reso orgoglioso, Niki!”.