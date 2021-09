Wolff: "Bottas meritava di rimanere. Russell imparerà da Lewis"

Il dado è tratto e il futuro di Mercedes è finalmente chiaro. Non che nelle ultime settimane non lo fosse già, ma con l'ufficialità dell'approdo di George Russell al Brackley tutto ha trovato il suo compimento.

Il giovane talento britannico andrà a formare con Lewis Hamilton la nuova coppia piloti Mercedes. Sarà quella del presente - dal 2022 - ma anche del futuro. Entrambi hanno sottoscritto contratti pluriennali e saranno chiamati a proseguire i trionfi ottenuti nel corso degli ultimi 7 anni dal team tedesco.

Toto Wolff, boss del team Mercedes, ha prima voluto ringraziare Valtteri Bottas per quanto fatto dal 2017 a oggi. Il finnico, ha detto il manager austriaco, si è rivelato non solo il compagno di squadra perfetto per Lewis Hamilton, ma anche pedina fondamentale per i titoli Costruttori ottenuti dalla Mercedes.

Questo non è stato un processo facile o una decisione semplice per noi. Valtteri ha fatto un lavoro fantastico nelle ultime cinque stagioni e ha dato un contributo essenziale al nostro successo e alla nostra crescita".

"Insieme a Lewis, ha costruito una partnership di riferimento tra due compagni di squadra in questo sport, e questo è stato un'arma preziosa nelle nostre battaglie di campionato e ci ha spinto a raggiungere un successo senza precedenti".

"Avrebbe assolutamente meritato di rimanere con la squadra, e sono lieto che sia stato in grado di scegliere una sfida emozionante con Alfa il prossimo anno per continuare la sua carriera ai massimi livelli dello sport; quando sarà il momento, ci lascerà con enorme benevolenza da parte di ogni singolo membro del team, e sarà per sempre parte della famiglia Mercedes".

Bottas, a partire dal 1 gennaio del prossimo anno, sarà il passato. Mercedes potrà così accogliere in pianta stabile George Russell e plasmarlo per farlo diventare non solo un pilota in grado di vincere gare e titoli, ma proprio l'erede di Lewis Hamilton, che Toto Wolff considera il miglior pilota di tutti i tempi.

"Guardando al 2022, siamo molto felici di confermare che George avrà l'opportunità di fare il prossimo passo nella sua carriera e unirsi alla Mercedes. È stato un vincitore in ogni categoria - e le ultime tre stagioni con la Williams ci hanno dato un assaggio di ciò che il futuro potrebbe riservargli in F1".

"Ora, è la nostra sfida insieme per aiutarlo a continuare a imparare nel nostro ambiente e accanto a Lewis, il più grande pilota di F1 di tutti i tempi. Sono fiducioso che, man mano che il loro rapporto crescerà, formeranno una squadra forte e faranno risultati per la Mercedes dentro e fuori la pista negli anni a venire".

"Era una nostra responsabilità avere i nostri piani per il 2022 chiari e annunciati; ma ora, la nostra attenzione torna alle ultime nove gare di questa stagione e a mettere tutto nella nostra sfida per il campionato del mondo di quest'anno", ha concluso il manager austriaco.