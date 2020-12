Wolff: "Alla Mercedes ho preso un impegno a vita"

L'annuncio è giunto venerdì in concomitanza con quello di INEOS, che ha un terzo delle quote del team (ovvero esattamente le stesse di Wolff), mentre la restante parte è di Daimler.

Wolff aveva pubblicamente messo in discussione la sua posizione in Mercedes, nonostante il suo impegno a rimanere parte della squadra, dicendo che il ruolo dopo otto stagioni poteva volgere al termine, ma la Casa tedesca gli ha dato modo di passare a una nuova funzione esecutiva all'interno dell'organizzazione "quando deciderà che è il momento giusto per farlo".

Wolff ha chiarito che, pur avendo firmato solo per altri tre anni per gestire attivamente la squadra di F1, si vede come parte di essa a vita.

"Si tratta di un malinteso - ha risposto scherzando Wolff parlando del nuovo accordo - Non mi sono impegnato per altri tre anni, ma per tutta la vita! Oggi siamo tre azionisti che possiedono l'azienda e, indipendentemente dal mio ruolo, potrei essere team principal, l'AD e il presidente esecutivo in qualsiasi momento. La Mercedes è tutto ciò che faccio".

Wolff è stato direttore della squadra dal 2013, supervisionando l'incredibile record di sette campionati consecutivi (piloti e costruttori) vinti in questi anni, dei quali sei sono di Lewis Hamilton, il quale giusto venerdì ha detto di essere "orgoglioso" che Wolff continui a ricoprire questo ruolo.

Quest'ultimo ha contribuito a radicare una forte cultura aziendale in Mercedes, che ha ritenuto essere la più grande forza che il team ha sviluppato grazie al suo recente successo.

"Abbiamo un ambiente bello e divertente, ma allo stesso tempo c'è anche la giusta pressione. Amiamo quello che facciamo, ci poniamo i giusti obiettivi. Penso che stiamo incarnando i nostri valori giorno per giorno. È tutta una questione di integrità, lealtà, orgoglio, determinazione. Questo è ciò che riassume il tutto".

"Non è roba che si può mettere su una presentazione powerpoint e dire che è il nostro modo di essere, ma qualcosa che abbiamo stabilito come standard negli ultimi otto anni".