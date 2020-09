Williams svela il nuovo board dopo l'addio dei fondatori

Le ultime settimane sono state di vera e propria rivoluzione per il team Williams, una delle scuderie storiche della Formula 1. La squadra britannica che ha sede a Grove è stata ceduta a Darlinton Capital, società d'investimento americana presieduta da Matthew Savage.

Da tempo, ormai, la famiglia Williams era alla ricerca di nuovi acquirenti, così da garantire un futuro pù stabile al team. Dopo Monza, il team britannico dovrà affrontare un altro cambiamento importante.

A Gran Premio d'Italia concluso Claire Williams lascerà il ruolo di vice team principal. Per la prima volta dopo 43 anni, non ci saranno membri della famiglia Williams a capo dell'omonima scuderia che, nel corso della sua storia, ha vinto 114 gare, ha ottenuto 128 pole position e 133 giri veloci, senza contare i 9 titoli Costruttori e 7 Piloti.

"Dopo aver assicurato il futuro al team, è giusto fare un passo indietro", ha dichiarato Claire Williams. Come famiglia, abbiamo sempre dato priorità al team. Con le ultime mosse abbiamo dimostrato di tenerci e ora pensiamo sia ora di dare l'opportunità ai nuovi proprietari di portare il team nel futuro".

"Darlinton ci ha spronato a continuare, ma sappiamo bene di lasciare il team in ottime mani e il nome Williams continuerà a vivere. Questa può essere la fine di un'era per Williams, quella della conduzione famigliare, ma è l'inizio di una nuova era per Williams Racing e auguriamo loro un futuro pieno di successi".

A margine di questa decisione, è intervenuto anche Matthew Savage, presidente di Darlinton Capital e Williams Grand Prix Engineering: "Rispettiamo in pieno la decisione di Claire e della famiglia Williams di fare un passo indietro e lasciare i rispettivi ruoli. Lei ha avuto un ruolo fondamentale nel far proseguire la storia del team nel corso degli ultimi anni. Siamo orgogliosi di poter portare il nome Williams nel futuro, in una nuova, eccitante fase in Formula 1. Grazie a Sir Frank, Claire e alla famiglia Wiliams per l'opportunità che ci hanno concesso".

In seguito a questo annuncio, il team Williams ha annunciato il nuovo consiglio d'amministrazione che sarà composto da tre membri, di cui due fanno parte dei vertici di Dorlinton Capital.

Stiamo parlando di Matthew Savage, presidente di Dorlinton Capital, e Darren Fultz, amministratore delegato del fondo d'investimento. Entrambi hanno già prestato servizio presso Rothschild e hanno avuto un ruolo nella fondazione di Dorlinton avvenuta nel 2009.

La coppia sarà affiancata nel consiglio d'amministrazione da James Matthews, amministratore delegato di Eden Rock Group. Lui è un ex pilota da corsa che ha vinto il campionato britannico di Formula Renault e l'Eurocup di Formula Renault nel 1994.

Matthews è celebre inoltre per aver sposato Pippa Middleton, sorella della duchessa di Cambridge sposata con il principe William, duca di Cambridge.

I nuovi proprietari, nel corso delle prossime settimane, annunceranno chi sarà la persona incaricata di prendere in mano la gestione quotidiana del team dopo l'addio di Claire Williams ufficializzato proprio oggi.