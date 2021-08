Williams: Latifi vede la conferma. Capito: "Migliora di continuo"

A poche ore dal rinnovo di Sergio Perez con la Red Bull, il mercato piloti per il 2022 si è ulteriormente incendiato. La mossa della Red Bull porterà all'inevitabile conferma di Pierre Gasly in AlphaTauri. Ma, proprio questo pomeriggio, sono arrivate conferme importanti anche per quanto riguarda il futuro della Williams.

Se la posizione di George Russell rimane in bilico, in attesa di capire se passerà in Mercedes il prossimo anno accanto a Lewis Hamilton prendendo il posto di Valtteri Bottas, sembra essere sempre più sicura la permanenza a Grove di Nicholas Latifi.

Il pilota canadese, complici una serie di prestazioni di ottimo livello e reduce dai primi punti della stagione colti il mese scorso in Ungheria, ha potuto vedere rinsaldato il suo posto in Williams grazie alle parole pronunciate oggi da Jost Capito, boss del team britannico.

"Non direi che sono rimasto impressionato, perché conosco le sue capacità. In Ungheria ha fatto una gara fantastica, ma ne ha fatte di fantastiche anche in passato. E' stato impressionante, ma io non sono rimasto impressionato".

"So bene cosa posso aspettarmi da lui e raramente fa errori. Quando lo segui, capisci che è capace di fare ciò che gli chiedono i suoi ingegneri. E' un ottimo pilota in gara e ha meritato il posto nel nostro team, sicuramente".

Recentemente, Latifi non ha nascosto l'ambizione di cogliere il testimone da Russell, ovvero diventare il pilota punto di riferimento del team a partire dalla prossima stagione. Anche Jost Capito la pensa come lui.

"Nicholas pensa di essere in grado di guidare il team se Russell dovesse lasciare? Sono d'accordo con lui. Penso che lui... forse non ancora adesso, ma stia migliorando davvero di gara in gara e sono sicuro che quando saremo a fine stagione, sarà pronto a farlo. Ha personalità ed è al posto giusto per guidare il team. E' molto chiaro nelle sue indicazioni, lavora molto bene con il team, con gli ingegneri".

"E' molto motivato e sa motivare. E' molto apprezzato dalla squadra ed è esigente. Quindi penso che abbia imparato molto da Russell, dato che lavorano molto assieme e passano molto tempo insieme, dentro e fuori la pista. E' un rapporto fantastico e sono sicuro che entro fine stagione Nicholas sarà in grado di guidare la squadra".

"Direi che tutto questo sembra portare Nicholas verso il rinnovo del contratto. Direi di sì", ha concluso Capito per ciò che riguarda la situazione di Latifi per la prossima stagione. Il manager tedesco, poi, ha anche affermato di non essere preoccupato dalla mancanza di certezze sul futuro di Russell.

"Per quanto riguarda la nostra situazione piloti non siamo preoccupati. Penso che Toto prenderà la decisione riguardo la coppia piloti Mercedes, prima o poi. Ma credo che lo farà preso".

"Il sedile Williams sembra essere tornato molto attraente, soprattutto per chi non ha ancora un sedile per la prossima stagione. Quando le scelte saranno fatte, potremo entrare in discussioni più dettagliate con i piloti".