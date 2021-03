Williams: la FW43B c'è, ma senza realtà aumentata

La Williams ha svelato la FW34B, la monoposto con cui si presenterà al via della stagione 2021 di Formula 1, che si presenta con una livrea decisamente rivista rispetto al passato.

La squadra di Grove aveva previsto di rivelare le forme della nuova monoposto tramite una app per la realtà aumentata, ma un attacco hacker ha costretto ad abbandonare l'idea e a rimuoverla dalle varie piattaforme digitali.

In ogni caso, nel pomeriggio di venerdì ha rilasciato le prime immagini della vettura che sarà portata in gara da George Russell e Nicholas Latifi, che era già stata portata in pista per un filming day il 17 febbraio, rivelando una livrea decisamente in rottura con il passato recente.

Mentre la parte anteriore ha mantenuto la base bianca che ha caratterizzato le ultime stagioni, la parte posteriore ha un motivo a strisce blu e azzurre. Ma non solo, perché nella parte superiore del cofano motore il motivo va a formare un W bianca.

Sono presenti poi alcune parti gialle, sull'ala anteriore, ma anche sui bordi delle pance e dell'abitacolo, oltre che sulla pinna del cofano motore.

Bisogna ricordare poi che quella 2021 sarà la prima stagione completa senza la famiglia Williams, dopo che lo scorso agosto la squadra è stata rivelata dal fondo di investimento Dorilton Capital, che rivisto completamente la gestione della squadra.

Il ruolo di team principal è stato infatti affidato a Simon Roberts, mentre l'ex responsabile motorsport della Volkswagen, Jost Capito, si è unito al team con il ruolo di CEO.

Eccovi intanto le prime immagini che sono state diffuse, come detto, purtroppo senza l'ausilio della realtà aumentata. Ma rimanete con noi perché a breve arriveranno anche la descrizione tecnica ed altri approfondimenti.

Williams FW43B 1 / 2 Foto di: Williams Williams FW43B 2 / 2 Foto di: Williams