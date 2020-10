Williams: la conferma di Russell e Latifi non arriva

La Williams è stato uno dei primi team a confermare la sua line-up annunciando la riconferma di George Russell e Nicholas Latifi per il 2021 già a luglio, prima che la scuderia fosse venduta a Dorlinton Capital ad inizio settembre.

Il mercato piloti di queste ultime settimane, però, è in fermento. L’accordo tra Sebastian Vettel e l’Aston Martin ha lasciato Sergio Perez senza un sedile per la prossima stagione ed il messicano, grazie anche ai suoi sponsor, sembra essere orientato ad accasarsi in Williams per il 2021.

Qualora ciò dovesse avvenire ad essere sacrificato sarebbe George Russell, ma il campione F2 2018 ha dichiarato nella giornata di ieri di non essere preoccupato da queste voci considerando anche il contratto in vigore con il team inglese.

Il team principal della Williams, Simon Roberts, ha cercato oggi di gettare acqua sul fuoco: “Al momento si tratta solo di speculazioni. Ci sono molti ottimi piloti alla ricerca di un sedile per il prossimo anno”.

“E’ vero che il team ha cambiato proprietà, ma per il resto non è cambiato nulla. Al momento non posso dire molto altro”.

Roberts, però, è stato incalzato in merito alla conferma di Russell e Latifi e si è lasciato sfuggire una frase che potrebbe rivoluzionare la situazione: “Sia George che Nicholas hanno svolto un ottimo lavoro, ma ci sono troppe speculazioni in merito e non voglio alimentarle. Vediamo come si evolverà il mercato”.

“Non voglio commentare ulteriormente. Posso solo dire che con l’ingresso della nuova proprietà nulla è cambiato per quello che riguarda i piloti. In fin dei conti ci troviamo nella silly season ed i rumors sono all’ordine del giorno”.

Quando gli è stato chiesto di porre fine a queste speculazioni escludendo l’eventuale ingaggio di Perez, Roberts ha risposto: “Non vogliamo né confermare né smentire”.

“Siamo qui per affrontare un weekend di gara. Non abbiamo nessuna news da comunicare a differenza di quanto fatto da Steiner. Stiamo provando molti aggiornamenti e vogliamo consentire ai nostri piloti di esprimersi al meglio sia sabato che domenica”.

Qualora la Williams dovesse accogliere Perez a far spazio al messicano sarebbe Russell dato che Latifi può contare di un notevole supporto economico, e lo stesso peso finanziario potrà essere garantito anche dall’attuale pilota della Racing Point.

Roberts ha dichiarato: “Ogni decisione sarà presa dal consiglio di amministrazione di Williams F1. E’ una situazione normale. Al momento non abbiamo alcuna comunicazione da dare”.