Williams: Jost Capito nuovo team principal al posto di Roberts

Nella tarda mattinata di oggi Williams Racing ha annunciato un'importante rivoluzione per ciò che riguarda i piani alti del team di Formula 1. Simon Roberts lascerà il ruolo di team principal e questo sarà preso dall'attuale amministratore delegato della squadra: Jost Capito.

Williams ha fatto sapere che questo avvicendamento non è altro che il frutto di una ristrutturazione interna dei vertici della squadra, una parte della transizione che è iniziata ormai un anno fa.

Jost Capito, amministratore delegato e futuro team principal della Williams, ha dichiarato: "Simon ha svolto un ruolo fondamentale nella transizione del team negli ultimi 12 mesi e vorrei ringraziarlo per il suo enorme contributo nel corso di questi mesi".

Lo stesso Simon Roberts ha ringraziato il team: "E' stato un piacere occupare il ruolo di team principal dopo l'addio della famiglia Williams al team. Tuttavia, con la transizione in atto, non vedo l'ora di accettare una buona sfida e auguro a tutti nel team il meglio per il futuro".

Il team ha fatto sapere che la ristrutturazione della squadra fa parte del piano che dovrebbe portare la Williams a raggiungere obiettivi fissati a lungo termine, ovvero tornare nei piani alti della griglia di Formula 1.

François-Xavier Demaison, direttore tecnico della Williams, assumerà ora la responsabilità delle operazioni in pista, ma anche dell'ingegneria. Jost Capito, come detto, oltre al ruolo di amministratore delegato assumerà anche quello di team principal.

Il manager tedesco torna così a comandare le operazioni di un team dopo l'epopea vincente di Volkswagen Motorsport nel WRC. Capito è stato infatti a cpo della squadra tedesca che in 4 anni ha vinto ben 8 titoli iridati, dominando letteralmente il Mondiale Rally con le Polo R WRC e Sébastien Ogier.