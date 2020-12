Williams: il team inglese vuole restare indipendente

Con la Formula 1 che sta entrando in una nuova era di risorse limitate grazie all’introduzione del budget cap, sempre più team stanno stringendo accordi di collaborazione.

La Red Bull e l’AlphaTauri lavoreranno ancora più a stretto contatto il prossimo anno, mentre le sinergie tra Ferrari, Haas ed Alfa Romeo e tra Mercedes e Racing Point saranno ancora più mirate.

La Williams da sempre ha preferito rimanere totalmente indipendente e questa filosofia non sembra cambiare nemmeno con l’arrivo della nuova proprietà, Dorilton Capital.

Il direttore del team, Simon Roberts ha dichiarato che sebbene la squadra di Grove abbia compreso i vantaggi che potrebbero derivare dal lavorare con una squadra ufficiale, ha comunque ritenuto che ci fossero dei benefici nel restare indipendenti.

“Ovviamente ci sono dei vantaggi, ma non vogliamo diventare una squadra B. Vogliamo mantenere la nostra indipendenza ed essere sempre più competitivi”.

“Se guardiamo al futuro siamo aperti per stringere rapporti di collaborazione con altri team, ma prima bisognerà individuare le aree dove siamo già forti e quelle dove, invece, abbiamo bisogno di supporto”.

“In parole povere, se siamo bravi in qualcosa e lo sappiamo fare da soli dobbiamo concentrarci su quello, mentre se abbiamo delle lacune dobbiamo essere preparati per andare sul mercato ed acquistare quello che è disponibile”.

Roberts ha poi sottolineato come l'approccio pragmatico del Williams nel decidere in quali aree dovrebbe guardare al di fuori della propria azienda sarà essenziale con l’introduzione del budget cap perché i team non potranno più permettersi sprechi.

“Con le restrizioni al budget non ci possiamo più permettere di essere inefficienti ed è su questo punto che ci stiamo concentrando”.

“Dobbiamo essere sicuri che se stiamo realizzando un telaio siamo davvero bravi in questo campo. Siamo un team indipendente, resteremo indipendenti, ma non chiudiamo la porta ad eventuali collaborazioni”.

Robert ha inoltre aggiunto come la Williams non stia pianificando un approccio differente alla Formula 1 rispetto al passato e che molte caratteristiche storiche del team saranno conservate.

“C’è molta sintonia con la road map che Claire ha tracciato e vogliamo restare fedeli a questo programma. Vogliamo essere un ottimo posto di lavoro. Vogliamo essere sicuri di essere premurosi e gentili con tutte le persone che lavorano per noi”.

“Da un punto di vista tecnologico adesso abbiamo l’opportunità di compiere degli investimenti importanti ed abbiamo già iniziato a farli. Purtroppo questi non avranno un grande impatto sulla monoposto attuale, ma inizieremo a vedere i miglioramenti dalla prossima stagione”.

“La nostra è una strategia a lungo termine che si svilupperà nel corso dei prossimi cinque anni. Vogliamo investire con saggezza senza commettere errori. Questo è quello che stiamo facendo”.