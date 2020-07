In attesa di conoscere il futuro della Williams sul fronte finanziario (la squadra è in cerca di un acquirente interessato ad acquisire una quota o la maggioranza del team), la squadra ha ufficializzato la sua line-up di piloti per la stagione 2021.

Ad annunciare il tutto sono stati gli stessi George Russell e Nicolas Latifi nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d’Ungheria.

"Nel 2021 sarò in pista con Williams – ha confermato Russell rispondendo ad una domanda sul suo futuro – posso dirlo qui per la prima volta. Nel 2018 ho firmato un contratto con la Williams, un accordo che scadrà al termine della prossima stagione".

Il nome di Russell è stato accostato per mesi alla Mercedes, ma alla fine il team campione del Mondo ha preferito proseguire ancora per una stagione con Valtteri Bottas.

"Non sono affatto deluso dalla Mercedes – ha chiarito Russell - non c'era altro che potessero fare. Claire (Williams) è stata chiara e ferma nella sua decisione di non essere disposta a lasciarmi andare. Alla fine ho un contratto con la Williams, e devo rispettare questa decisione. Quindi resterà dove sono, e darò tutto quello che ho per questa squadra sia quest'anno che nella prossima stagione".

La conferma di Russell è stata seguita poco dopo da una dichiarazione identica da parte di Latifi. "Posso ripetere quello che ha detto George – ha commentato il canadese – ho un contratto pluriennale con la Williams e sarò qui anche se dovesse cambiare la proprietà. È un’ottima opportunità e sono concentrato sul lavoro che mi aspetta".