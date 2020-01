Williams conferma Jamie Chadwick come development driver 2020

Il team Williams ha annunciato questa mattina di aver prolungato il contratto di Jamie Chadwick, campionessa in carica delle W Series dopo aver trionfato nella prima stagione della serie lanciata e dedicata alle ragazze più veloci del pianeta.

La Chadwick rimarrà dunque development driver del team di Grove anche per la stagione 2020, militando ancora anche nell'academy Williams per un'altra stagione avendo ancora 21 anni.

Nel 2019, oltre al titolo delle W Series, Jamie Chadwick si è distinta per aver vinto la classifica di categoria alla 24 Ore del Nurburgring. Negli anni precedenti, aveva vinto il British GT GT4 nel 2015, ha vinto gare nella British Formula 3 nel 2018 e, ciliegina sulla torta, ha firmato la vittoria nelle W Series lo scorso anno.

Occupando ancora il ruolo di development driver, la Chadwick continuerà nel lavoro al simulatore, lavorando inoltre a stretto contatto con il team sia a Grove che sui circuiti di gara. Lavorerà anche assieme alla squadra sia per quanto riguarda il lato media che in quello delle attività legate al marketing.

"Per me è stata un'opportunità fantastica lavorare con il team nel ruolo di development driver. Il tempo speso al simulatore è stato di importanza incalcolabile, mi sono goduta ogni singolo momento assieme al team", ha dichiarato la Chadwick. "Non vedo l'ora di continuare a lavorare per la Williams nel 2020!".

Queste invece le dichiarazioni di Claire Williams, vice team principal dell'omonima scuderia: "Sono davvero molto felice di poter confermare che Jamie Chadwick continuerà a lavorare con Williams Racing Driver Academy in questa stagione. Mi sono goduta tutti i progressi fatti da Jamie nel corso dell'anno passato sia con il team che nel suo impegno nelle W Series. Ha fatto un lavoro eccellente, promuovendo le donne nel motorsport e siamo estremamente orgogliosi del lavoro che ha fatto".