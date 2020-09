Whitmarsh nel consiglio della Commissione Hamilton

La Commissione Hamilton, che sarà presieduta dal sei volte campione del mondo e dal dottor Hayaatun Sillem, Chief Executive della Royal Academy of Engineering, ha l'obiettivo di identificare ed abbattere le barriere che limitano la crescita delle persone di colore nel motorsport del Regno Unito.

Giovedì sono stati annunciati 14 esperti e leader del settore che formeranno la commissione, che abbracceranno un'ampia gamma di aree chiave tra cui motorsport, scuole, college e partiti politici.

Tra i membri c'è Whitmarsh, che ha lavorato con Hamilton per tutta la sua carriera in McLaren.

Whitmarsh è diventato team principal della squadra di Woking nel 2009, dopo che si è dimesso Ron Dennis, ma è stato estromesso nel 2014, proprio in seguito al ritorno di Dennis.

Da quando ha lasciato la F1, Whitmarsh è stato a lungo il responsabile dei programmi del velista olimpico Ben Ainslies nell'America's Cup, ma è anche un consigliere del board della FE.

Hamilton ha spiegato che spera che questa commissione possa aiutare i ragazzi di colore nel mondo delle corse, essendo preoccupato del fatto che siano troppo poco rappresentati.

Ha detto: "In F1, i nostri team sono molto più grandi degli atleti che li rappresentano, ma la rappresentanza nera è insufficiente ad ogni livello, dal box, agli ingegneri nelle fabbriche fino ai reparti di progettazione".

"Il cambiamento non arriva abbastanza velocemente, e dobbiamo sapere perché. Per questo ho voluto istituire la Commissione e sono orgoglioso di lavorare con la Royal Academy of Engineering per identificare le barriere che i giovani di colori devono affrontare per intraprendere una carriera nel motorsport. Ci dedichiamo a questa causa e insieme porteremo un cambiamento".

La prima riunione del consiglio della Commissione si è svolta all'inizio di questo mese, e si riunirà trimestralmente per discutere ed informare sulle ultime ricerche e sul piano d'azione.

Oltre a Whitmarsh, tra gli altri membri ci sono l'ex ministro dello sport britannico Tracey Crouch e la professoressa Alice Gast, presidente dell'Imperial College di Londra.

