Villeneuve, che bordata a Ricciardo: "Perché è ancora in F1?"

Daniel Ricciardo è alla sua 14a stagione in Formula 1 dal debutto nel 2011 e il suo futuro nella categoria è più che mai in dubbio. Non riesce a rendere e, a quasi 35 anni, potrebbe ritrovarsi senza posto se la Red Bull decidesse di inserire il giovane Liam Lawson al suo posto in Racing Bulls.

L'australiano è oggetto di dibattito nel paddock e venerdì, nella prima giornata del Gran Premio del Canada 2024, se ne è parlato su Sky Sports, dove il campione del mondo 1997 Jacques Villeneuve, si è scagliato contro di lui.

In un intervento già diventato virale sui social media, Jacques Villeneuve, figlio del pilota a cui è intitolato il circuito di Montreal (Gilles Villeneuve), analizza quella che ritiene essere stata una carriera piena di scuse, e non esita a mandare Ricciardo "a casa".

"Perché è ancora in F1?", ha esordito Villeneuve a proposito di Ricciardo. "Sono quattro o cinque anni che sentiamo le stesse cosa. 'Dobbiamo migliorare la macchina per lui, povero lui'. Mi dispiace, è così da cinque anni. No, tu sei in F1. Forse si può fare questo sforzo per qualcuno come Lewis Hamilton, che ha vinto diversi campionati del mondo. Non si fa questo sforzo per un pilota che non lo ha mai fatto".

"Se non puoi ci riesci, vai a casa, c'è qualcun altro che può prendere il tuo posto. È sempre stato così nelle corse. È l'apice del motorsport. Non c'è motivo di andare avanti a cercare scuse".

Villeneuve ha ricordato quando Ricciardo ha ottenuto più punti di Sebastian Vettel alla Red Bull nel 2014 (238-167) o di Max Verstappen nel 2016 (220-191 nella parte di stagione in cui erano insieme), anche se la verità è che ha ottenuto più punti di Verstappen anche nel 2017 (200-168). Ma ha anche sottolineato che sono stati casi isolati rispetto al proseguimento della sua carriera.

"E si parlerà di quella prima stagione o di quelle prime due stagioni", ha proseguito il canadese. "Ha battuto un Vettel che era bruciato, che stava cercando di inventare cose con la macchina per vincere di nuovo, che stava facendo un pasticcio. E poi ha battuto Verstappen per mezza stagione, quando Verstappen aveva 18 anni e aveva appena iniziato. E da lì in poi ha smesso di battere chiunque".

Infine, quando gli è stato chiesto se la sua carriera potesse dirsi sopravvalutata, ha concluso: "Penso che sia la sua immagine a tenerlo in Formula 1, piuttosto che i suoi risultati effettivi".