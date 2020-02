Vietnam: il tracciato di Hanoi per la Formula 1 è pronto

Il tracciato di Hanoi che ospiterà la Formula 1 per la prima volta nella sua storia in questa stagione è pronto.

Il promoter del Gran Premio del Vietnam, VGPC, ha infatti emesso un comunicato con foto allegate dei lavori completati sul tracciato di 5,607km che, al netto di problemi legati al Coronavirus, avrà il circus il weekend del 3-5 aprile.

Nello specifico, la settimana scorsa sono stati ultimati i 150m che mancavano con l'ultima parte di asfalto preparata secondo gli standard Grade 1 richiesti dalla FIA e dalla F1, utilizzando materiali provenienti dalle miniere vietnamite di Quang Ninh.

Con i 300m della struttura dei box già finiti, ora gli ultimissimi lavori da effettuare riguarderanno tutte le restanti strutture temporanee attorno al circuito, ossia tribune, sala stampa, centro medico, hospitality, cabine di commento e barriere di sicurezza.

"Per noi è una grande pietra miliare nell'avvicinarci al primo Gran Premio del Vietnam di Formula 1 quando manca poco più di un mese - ha dichiarato Le Ngoc Chi, AD di Vietnam Grand Prix Corporation - Siamo entusiasti e non vediamo l'ora che le vetture sfreccino su questo incredibile circuito. Sarà un grande orgoglio per tutto il team di VGPC e il giusto tributo a chi ha lavorato duramente perché la pista fosse pronta in tempo".

"Con l'aiuto degli uomini di Hermann Tilke e della F1 siamo convinti di avere un tracciato fra i più belli del calendario, che diventerà uno dei preferiti anche per i fan. Mancano solamente le tribune e le strutture temporanee da ultimare, ma l'entusiasmo per il GP sta crescendo ogni giorno e siamo pronti ad accogliere tutti ad Hanoi al più presto".

Ora non resta che da attendere le decisioni di FIA e Formula 1 riguardo ad eventuali problemi determinati dal Coronavirus, che nelle ultime ore stanno mettendo in allarme parecchi paesi.

Scorrimento Lista Edificio pit lane GP Vietnam 1 / 14 Foto di: Vietnam Grand Prix Corporation Edificio pit lane GP Vietnam 2 / 14 Foto di: Vietnam Grand Prix Corporation Edificio pit lane GP Vietnam 3 / 14 Foto di: Vietnam Grand Prix Corporation Edificio pit lane GP Vietnam 4 / 14 Foto di: Vietnam Grand Prix Corporation Costruzione del circuito di Hanoi 5 / 14 Foto di: Vietnam Grand Prix Corporation Costruzione del circuito di Hanoi 6 / 14 Foto di: Vietnam Grand Prix Corporation Costruzione del circuito di Hanoi 7 / 14 Foto di: Vietnam Grand Prix Corporation Circuito di Hanoi in contruzione 8 / 14 Foto di: Vietnam Grand Prix Corporation Circuito di Hanoi in contruzione 9 / 14 Foto di: Vietnam Grand Prix Corporation Circuito di Hanoi in contruzione 10 / 14 Foto di: Vietnam Grand Prix Corporation Il complesso dei box di Hanoi 11 / 14 Foto di: Vietnam Grand Prix Corporation Lavori in corso sul circuito di Hanoi F1 12 / 14 Foto di: Vietnam Grand Prix Corporation Lavori in corso sul circuito di Hanoi F1 13 / 14 Foto di: Vietnam Grand Prix Corporation Mappa del circuito di Hanoi con 22 curve 14 / 14 Foto di: Formula 1

