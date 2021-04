Video: un giro virtuale del circuito di Miami per la F1

La Formula 1 ha annunciato la scorsa settimana che la stagione 2022 sarà caratterizzata dal debutto di una nuova gara, il Gran Premio di Miami. Un progetto che era in cantiere da diversi anni e che finalmente ha trovato l'approvazione.

Il circuito di Miami sarà lungo 5,41 km e presenterà 19 curve, tre rettilinei e la possibilità di tre zone DRS.

Il nuovo layout dovrebbe consentire una velocità massima di 323 km/h e passerà attraverso la zona dell'Hard Rock Stadium, sede dei Miami Dolphins di NFL.

La pista deve ancora essere costruita e, secondo le dichiarazioni della Formula 1, si sta perseguendo un concetto che: "Fornirà alte velocità con rettilinei lunghi, molteplici opportunità di sorpasso e corse emozionanti con i più alti standard di sicurezza".

Qui sotto potete vedere il video della simulazione del giro del nuovo circuito di Miami:

Nonostante l'arrivo di Miami nel calendario, la Formula 1 vuole mantenere anche la gara al Circuit of the Americas, ad Austin in Texas, quindi gli Stati Uniti dovrebbero ospitare due eventi nella prossima stagione.

"L'America ci ha dato molte opportunità e molto interesse", ha detto Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, in occasione dell'annuncio della nuova gara. "Crediamo che l'approccio giusto sia un secondo passo, che sarà quello di avere due Gran Premi. Ci potrebbero essere molte opportunità in futuro".

La gara in Florida non ha ancora una data confermata, ma tutte le indicazioni dicono che potrebbe far parte della prima visita della F1 al Nord America, in occasione del Gran Premio del Canada.