Video | Top & Flop F1 e WRC: Sainz, che ri-Monza! Toyota, che combini?

Video | F1 / Pirelli: l'arte di trasmettere passione

Un trofeo come opera d'arte per celebrare la storia della Formula 1 a Monza a cent'anni dalla creazione di uno dei tracciati più iconici del Motorsport. In questo video di Motorsport.com, Giorgio Piola intervista l'artista Patrick Tuttofuoco, l'autore voluto da Pirelli per realizzare il trofeo del Gran Premio d'Italia...