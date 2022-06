Video | TOP 5 Gran Bretagna: Imprese e colpi di scena nella culla della F1

La Formula 1 è pronta a scendere nuovamente in pista a Silverstone, in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna. La passata edizione ci ha regalato lo scontro tra Lewis Hamilton e Max Verstappen: il principio di un incendio...mondiale.

Ma nella storia di questo appuntamento da sempre presente nel calendario iridato, tante sono state le imprese e gli spettacoli regalati dai suoi protagonisti, sin dal 1950, anno in cui nasce il campionato del mondo della massima serie. In questo nuovo video, vi proponiamo quali, per noi, sono i cinque momenti più significativi della Formula 1 nel Regno Unito. Siete d'accordo con la nostra scelta?