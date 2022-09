Video | TOP 5 GP d'Olanda: Gilles, quando una magia su 3 ruote non basta

Nel 2021, il Gran Premio d'Olanda torna in Formula 1 dopo 36 anni di assenza. Lo fa nell'anno buono, perché proprio il pilota di casa, Max Verstappen, è in piena lotta per il titolo mondiale con Lewis Hamilton e la Mercedes.

Sotto gli occhi di 70mila tifosi, l'olandese conquista la gara "orange" riportandosi in testa a quella classifica che, a fine stagione, lo coronerà campione del mondo.

L'ultima volta a Zandvoort era il 1985, quando Niki Lauda, campione in carica, conquista la sua ultima vittoria in Formula 1 con la McLaren, nella stagione in cui deciderà di appendere il casco al chiodo. Tra le dune di sabbia del tracciato olandese, nel corso della storia della Formula 1 sono state scritte imprese indimenticabili e uniche. Record, prime vittorie e...follie su tre ruote. Jim Clark, James Hunt e Gilles Villeneuve ne sanno qualcosa...