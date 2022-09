Video | TOP 5 GP d'Italia: Perché Monza è legata alla Ferrari?

F1 | Mercedes: ala posteriore piatta e una sola beam wing

La Stella vuole alimentare la possibilità di contendere il secondo posto nel mondiale Costruttori, contendendolo alla Ferrari, visto che il divario è di soli 30 punti. La W13, però, sulle piste da basso carico aerodinamico non ha mai brillato per l'eccessiva resistenza all'avanzamento. I tecnici di Brackley per Monza hanno deliberato una sola beam wing, insieme a un'ala posteriore che dispone di due elementi quasi piatti.