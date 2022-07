Video | TOP 5 GP di Francia: La vie en... "rouge" in F1

Come molti altri appuntamenti presenti in calendario, anche il Gran Premio di Francia racchiude importanti pagine di storia, fatte di duelli memorabili, imprese, conquiste da record.

In questa nuova TOP 5 firmata Motorsport.com, abbiamo voluto raccogliere alcuni dei momenti più significativi della corsa nella terra della Marsigliese: la maggior parte di questi sono inevitabilmente collegati con la Ferrari.

E' qui infatti che la Casa del Cavallino coglie la 100esima vittoria della sua storia per mano di Alain Prost, nello stesso giorno in cui Ivan Capelli sfiora il successo con la Leyton House; è qui che Michael Schumacher, nel 2002, coglie il suo quinto sigillo iridato eguagliando Fangio e rendendo la Rossa campione del mondo con ben sei gare d'anticipo; è qui, che nel 1979, il duello per la seconda posizione tra Gilles Villeneuve e René Arnoux oscura totalmente la vittoria di un pilota francese, su macchina francese, in tappa francese...